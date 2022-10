Le bâtiment de haute technologie. Photo : VNA

Can Tho (VNA)- L'Université de Can Tho a inauguré le 30 octobre à Can Tho le complexe de laboratoire de recherche et le bâtiment de haute technologie.

Ce sont les deux laboratoires les plus modernes du delta du Mékong du projet d'ODA (Aide publique pour le développement) sur la modernisation de l'Université de Can Tho via le prêt du gouvernement japonais.

Selon le professeur Ha Thanh Toan, recteur de l'Université de Can Tho, le projet d’un capital total de 12.306 millions de yens japonais (2.250 milliards de dongs) dont 10.456 millions de yens (1.912 milliards de dongs) de prêt d'APD et 1.850 millions de yens (338 milliards de dongs) de fonds de contrepartie de l'Université de Can Tho.

Lors de la cérémonie d'inauguration. Photo : VNA

Ce projet comprend 5 composantes principales : développement des ressources humaines ; mise en œuvre des projets de recherche; construction d’infrastructures; investissements en équipements et services de consultation.

Dans la composante "construction d’infrastructures ", il y a 2 ouvrages susmentionnés qui sont le complexe de laboratoire de recherche et le bâtiment de haute technologie.

L’ouvrage "complexe de laboratoire de recherche" de 7 étages est construit sur une superficie de 16.654 m2 tandis que le bâtiment de haute technologie de 5 étages, avec une superficie de 25.713 m2. D’une architecture moderne, ces deux bâtiments multifonctionnels servent de la formation, des recherches scientifiques, des études et fournissent des ressources humaines de haute qualité pour le développement du pays.

Watanabe Shige, ministre, ambassadeur adjoint du Japon au Vietnam estime que la mise en service de ces ouvrages contribue à résoudre des problèmes importants au niveau national tels que la garantie de la sécurité alimentaire, la résilience au changement climatique...-VNA