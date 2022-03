OfficeHaus se situe à Celadon City, dans l’arrondissement de Tân Phu, à Hô Chi Minh-Ville.

Hanoï (VNA) - La cérémonie de mise en chantier du projet OfficeHaus a eu lieu récemment à Celadon City, dans l'arrondissement de Tân Phu, à Hô Chi Minh-Ville. Il s'agit d'une installation de bureaux haut de gamme certifiés LEED Silver, située près de l'aéroport international de Tân Son Nhât.

Surnommé "L'espace de travail du futur", Office Haus révèle l'apparence d'un lieu de travail qui met l'accent sur la performance, plaçant les employés au cœur de l'entreprise, et qui se concentre sur les questions de santé et de sécurité.



Il s'agit d'une étape importante marquant la construction et le développement de l'un des projets de bureaux les plus attendus en 2022.



OfficeHaus est un immeuble de bureaux ayant la plus grande surface au sol disponible dans la mégapole du Sud, avec un atrium flexible, promettant de répondre aux besoins des générations futures.



Outre les avantages ci-dessus, OfficeHaus applique également la technologie et la durabilité pour créer un espace de travail sûr et "sans contact", doté d'une qualité de l'air et d'un environnement aux normes LEED Gold. À noter que la certification LEED (Leadership in Energy & Environmental Design - Leadership en conception énergétique et environnementale) a pour objectif d'évaluer les bâtiments sur la performance énergétique et environnementale, ainsi que sur leur durabilité. Cette certification est délivrée par l’U.S. Green Building Council (USGBC). Les projets peuvent être évalués selon quatre niveaux : Certified, Silver, Gold et Platinum (niveau le plus élevé).



Ainsi, OfficeHaus sera un endroit passionnant pour la génération Z de développer sa carrière et pour les employeurs de nourrir leurs talents.



Face au fait que l'équilibre entre le travail et la vie est devenu une nécessité au lieu d'une motivation, le fait qu'OfficeHaus soit situé au milieu d'un tapis vert dans le centre urbain, à une courte distance d'un club de sport, d'un parc verdoyant, d'un centre commercial et d'un village culturel fait de l'immeuble un parfait espace de travail.



De plus, idéalement situé, à quelques pas du plus grand centre commercial Aeon Mall du Vietnam et à quelques kilomètres de l'aéroport international de Tân Son Nhât, OfficeHaus promet d'être l'un des projets de bureaux les plus attrayants de tous les temps.



Ce bâtiment de 7 étages à l'architecture moderne devrait officiellement entrer en service au 4e trimestre de 2022. Il ouvrira un espace de travail et d'échange flexible, assurant un équilibre entre travail et vie quotidienne. -CVN/VNA