Lors de la cérémonie de signature du prêt. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La société financière internationale (IFC), membre de la Banque mondiale, accordera un prêt supplémentaire de 40 millions de dollars à la banque commerciale Orient (OCB – Orient Commercial Bank), portant le plafond de ses crédits pour OCB à 180 millions de dollars.

Ce prêt, d'une durée d'un an et pouvant être prolongé, est destiné à accroître les liquidités et à fournir un financement à court terme aux entreprises, en favorisant des petites et moyennes entreprises (PME) touchées par la pandémie de COVID-19.

OCB donnera la priorité aux groupes de clients opérant dans les secteurs économiques directement touchés par la pandémie tels que le tourisme, la fabrication et les industries liées à la réponse à l'épidémie, qui font face à une demande croissante de services, d'équipements médicaux et de produits pharmaceutiques.

Kyle Kelhofer, directeur régional Vietnam - Cambodge - Laos de IFC, a déclaré que les expériences des chocs passés, notamment la crise financière mondiale de 2008, avaient montré que les PME seront les plus touchées par la crise actuelle. Par conséquent, le maintien de la liquidité de ces entreprises joue un rôle important pour aider à maintenir les emplois et limiter les pertes économiques.

Nguyen Dinh Tung, PDG d'OCB, prévoit que dans les temps à venir, l'influence du COVID-19 restera persistante. Par conséquent, les entreprises en général et les PME en particulier seront confrontées à de nombreuses difficultés.

Auparavant, OCB avait mis en œuvre de nombreux programmes pour aider ses clients, en particulier des PME, à résoudre les difficultés tels que packages de crédit avec des taux d'intérêt préférentiels pour des domaines prioritaires clés, transfert gratuit à l'intérieur et à l'extérieur du système via le canal bancaire électronique OMNI,... -VNA