Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Outre le crédit bancaire et les obligations, les investissements directs étrangers (IDE) constituent un point lumineux de l’investissement dans l’immobilier.

Selon le Département de l’investissement étranger (ministère du Plan et de l'Investissement), du 1er janvier au 20 septembre, le total des IDE enregistrés au Vietnam a atteint 18,7 milliards de dollars, en baisse de 15,3 milliards de dollars en rythme annuel.

Le secteur immobilier se classe deuxième dans l’attraction des IDE, avec plus de 3,5 milliards de dollars enregistrés, soit près de 19 % du total et le double par rapport à la même période de l'an dernier avec seulement 1,8 milliard de dollars.

La première place est dominée par l’industrie manufacturière et de fabrication, avec plus de 12,1 milliards de dollars, représentant 64,6% du total.

Les investisseurs étrangers ont versé de l'argent dans 53 villes et provinces, en tête Ho Chi Minh-Ville avec plus de 2,96 milliards de dollars, une hausse de 26,2% sur un an. La deuxième position est revenue à Binh Duong, au Sud, avec plus de 2,7 milliards de dollars, + 58% et la troisième à Bac Ninh, au Nord, avec 1,78 milliard de dollars, soit 2,1 fois plus qu'à la même période en 2021.



En neuf mois, 97 pays et territoires ont investi au Vietnam. Singapour arrive en tête avec plus de 4,75 milliards de dollars, suivi de la République de Corée avec plus de 3,8 milliards de dollars, du Japon, plus de 1,9 milliard de dollars... -VNA