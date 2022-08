Fabrication d'appareils électroménagers. Photo: VNA



Binh Duong (VNA) - Depuis le début de l'année, la province de Binh Duong (Sud) a attiré plus de 2,5 milliards de dollars d'investissement direct étranger (IDE), soit une augmentation de 74% en glissement annuel.

A ce jour, Binh Duong compte 4.059 projets d'IDE cumulant 39,6 milliards de dollars.

Selon le président du Comité populaire provincial, Vo Van Minh, Binh Duong ne cesse d'améliorer son climat d'investissement pour attirer davantage d'IDE, notamment ceux dans les projets de haute technologie, de protection de l'environnement, etc.

Un coin de la zone industrielle Vietnam-Singapour dans la province de Binh Duong. Photo: VNA

Binh Duong a été nommée dans le Top 7 des communautés intelligentes mondiales 2022 et élue par l'Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques comme l'une des six localités du TOP Industrie 4.0 du Vietnam.

La province s'est engagée à créer les meilleures conditions possibles aux entreprises, vietnamiennes comme étrangères, pour qu’elles puissent mener leurs affaires à long terme sur son sol. -VNA