Huynh Khanh Ly, gagnante du concours MasterChef France 2015. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Née et ayant grandi en France, la jeune femme franco-vietnamienne Huynh Khanh Ly est devenue championne du concours "MasterChef France 2015" grâce à la combinaison de saveurs des deux pays dans ses plats.

Huynh Khanh Ly est née en 1991 en France de parents vietnamiens. Malgré des études en droit et gestion, Khanh Ly est devenue l’une des quintessences de la cuisine française après avoir gagné le concours "MasterChef France 2015". Elle s’oriente ensuite vers la cuisine et suit une formation spécialisée en restauration et gestion à l’Académie Paul Bocuse - une école prestigieuse de Lyon.



Après le succès au concours, elle a publié le livre de cuisine en 2016 avec 45 recettes Je deviens Chef ! pour attirer les amateurs qui partagent sa passion pour la nourriture. Grâce à ce livre, Huynh Khanh Ly a reçu beaucoup d’amour et de soutien.



La saveur vietnamienne est populaire en France



Étant d’origine vietnamienne, il est normal que Khanh Ly ait noué un lien particulier avec les plats vietnamiens grâce aux plats de sa mère lors des repas familiaux et que la jeune femme ait également hérité de certaines de ses compétences culinaires.



"J’ai grandi avec la nourriture vietnamienne. Mes parents aiment cuisiner et ils ont ouvert un restaurant en France. Ils ont toujours aimé cuisiner avec des ingrédients frais, pas avec des ingrédients surgelés comme les Européens. Dès mon plus jeune âge, j’ai roulé mes premiers rouleaux de printemps avec ma mère. J’ai grandi avec des saveurs des plats vietnamiens familiers tels que le +pho+, le +bun bo+, le +banh cuôn+. C’est ma culture. Quant aux plats français, je les ai appris en cuisinant avec des amis. Le +pho+ est une spécialité de Hanoï. Ma mère et ma sœur aiment en manger, mais je préfère le +banh cuôn+ et le +bun bo+", a partagé Khanh Ly avec le journal VOV5.



Le parcours culinaire de la jeune femme semblait compliqué et difficile à percer. Pourtant, avec ses efforts et à sa créativité constante, la jeune chef diplômée en droit a permis à de nombreux vietnamiens et à des gens du monde entier de découvrir sa merveilleuse cuisine.



Succès inattendu



Lors du "MasterChef France 2015", Khanh Ly a vaincu haut la main de nombreux concurrents chefs. Dans un article du journal VOV5, elle a déclaré : "Dans MasterChef, je ne cuisine pas vraiment de plat vietnamien car c’est un concours de cuisine française. Je me suis cependant inspirée de plats vietnamiens. J’ai créé des recettes en utilisant des techniques de cuisine vietnamienne combinées à celles de cuisine française. En outre, j’ai utilisé également de nombreux ingrédients vietnamiens tels que la citronnelle, le gingembre, le poivre, la cannelle".

Selon la jeune française d’origine vietnamienne, mettre les saveurs vietnamiennes dans des plats français lui a permis de créer une caractéristique unique et d’impressionner le jury. À partir des ingrédients vietnamiens les plus simples et les plus originaux, et avec la combinaison des deux cuisines d’Asie - Europe, Vietnam - France, l’audience et le jury ont pu voir la sophistication dans la cuisine et le talent de la jeune femme.



Après être devenue la championne de "MasterChef France 2015", Huynh Khanh Ly poursuit plusieurs projets qu’elle tenait à cœur.



Son premier livre Je deviens Chef ! est orienté vers l’utilisation d’ingrédients typiquement vietnamiens, prouvant à quel point elle est une amoureuse de la cuisine vietnamienne. Ingrédients et style de cuisine vietnamiens mélangés à la cuisine française, telle est la voie de Khanh Ly. Cette dernière a déclaré qu’un jour elle publiera de nombreux livres sur la cuisine et qu’elle souhaite permettre aux lecteurs d’en découvrir davantage sur la nourriture avec de bons plats.



Ambassadrice de la culture franco-vietnamienne



En tant que personne liée à la cuisine vietnamienne et souhaitant toujours préserver et développer les valeurs nationales à partir des spécialités du pays, la jeune cheffe présente constamment des plats vietnamiens au monde, et en même temps contribue à la promotion du tourisme au Vietnam, aidant les touristes étrangers à apprécier les saveurs vietnamiennes et à connaître ce magnifique pays.



Elle est allée au Vietnam pour la première fois en 2014 et y est retournée en 2017 pour participer à un certain nombre d’activités notamment à l’Université de langues et d’études internationales (ULIS) relevant de l’Université nationale de Hanoï, où elle a échangé avec des étudiants qui ont l’intention d’étudier en France et ont un intérêt pour la cuisine. À l’occasion de l’événement “Goût de France” organisé par l’ambassade de France à Hanoï, elle a été la principale cheffe participant à l’événement.



Représentante de la jeune génération, Huynh Khanh Ly a su apporter la réussite dans sa vie. De plus, elle est aussi une représentante des femmes francophones, qui réussit et contribue aux échanges franco-vietnamiens dans l’art culinaire. -CVN/VNA