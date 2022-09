Photo: VNA



Hung Yen (VNA) - Depuis le début de l'année, le marché du travail de la province de Hung Yen (Nord) a connu un développement positif et s'est progressivement redressé grâce à ses efforts pour une adaptation sûre et flexible à l’épidémie et augmenter la couverture vaccinale anti-Covid-19 pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Grâce au programme de reprise et de développement socio-économique, de nombreuses entreprises ont repris leurs activités, ce qui a entraîné une forte augmentation de la demande de main-d'œuvre aux cours des premiers mois de l’année par rapport à la même période de 2021. En particulier, la demande de recrutement de travailleurs non qualifiés a progressé de plus de 20%, et celle de diplômés universitaires a également connu une hausse en variation annuelle.

Pour stabiliser le marché du travail et répondre aux besoins des entreprises, le Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a demandé aux unités compétentes de bien cerner les demandes de main-d'œuvre des entreprises en activité sur son sol.

Le Centre de services pour l'emploi multiplie les mesures afin de mettre en relation l'offre et la demande de main-d'œuvre, répondant rapidement aux besoins à la fois des entreprises et des travailleurs. Depuis le début de l'année, ce Centre a organisé 23 sessions d’emploi dont huit sessions virtuelles. Il publie des informations sur le recrutement, la recherche d'emploi sur son site Web, sa page Facebook et a fourni des conseils d'emploi à près de 17.000 personnes…

Au cours du premier semestre 2022, 22.000 travailleurs ont participé à des formations professionnelles dans la province de Hung Yen, soit 44% de son plan annuel, en hausse de 10% en rythme annuel. Le taux de travailleurs recrutés après la formation a atteint plus de 92%. Des emplois ont été créés pour 9.750 personnes, dont 560 ont été envoyées à l’étranger, représentant 39,8% du plan.

D'ici la fin de l'année, la demande de recrutement des entreprises en activité dans la province devrait diminuer par rapport au premier semestre 2021, selon les prévisions. Toutefois, la demande de main-d'œuvre qualifiée serait toujours à la hausse.

Afin de maintenir un rythme de reprise stable du marché du travail, Hung Yen applique des mesures visant à améliorer son climat d'investissement et à accélérer la reprise et le développement économiques. En outre, le Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales s’évertue à maintenir la main-d'œuvre, en particulier dans les zones industrielles, afin d’éviter toute perturbation des chaînes d'approvisionnement. A savoir qu’en août 2022, le nombre total de projets en activité dans les zones industrielles de Hung Yen était d'environ 434, dont 246 à participation étrangère. Le nombre total d'employés travaillant dans les zones industrielles était d'environ 76.000 personnes.

Le Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a par ailleurs demandé au Centre de services pour l'emploi d'organiser davantage de sessions d'emploi pour répondre rapidement au besoins des entreprises et offrir plus d’opportunités aux travailleurs...

Actuellement, le Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, travaille avec les secteurs et les localités pour mettre en œuvre la politique d'aide au logement en faveur des travailleurs conformément à la décision n°08/2022/QD-TTg du 28 mars 2022 du Premier ministre.

Pour stimuler le développement du marché du travail, la formation professionnelle est définie comme l'un des facteurs importants favorisant l’accès des travailleurs à des emplois stables. En particulier, le renforcement des liens entre les établissements de formation professionnelle et les entreprises de la province continuera à être promu.

La province de Hung Yen se trouve dans la région économique clé du Nord et se situe à proximité d’aéroports, de ports maritimes, de centres économiques et de grandes villes du pays. Elle est traversée par plusieurs voies de circulation importantes. La localité s'efforce de devenir une province développée, industrialisée et modernisée avec une structure économique raisonnable, d'améliorer l'efficacité des investissements et de bien résoudre les problèmes sociaux. -VNA