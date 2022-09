Réception et traitement des procédures administratives au Centre de services de l'administration publique de la province de Hung Yen. Photo: https://moc.gov.vn/

Hung Yen (VNA) - Le Service des sciences et des technologies de la province de Hung Yen (Nord) a dirigé et s'est coordonné étroitement avec les organes administratifs de l'État, les secteurs et des comités populaires pour construire et appliquer le système de gestion de la qualité suivant la norme vietnamienne TCVN ISO 9001:2015.

L'application de ce système dans le fonctionnement des agences et des organes de l'État dans la province a contribué à promouvoir la réforme administrative.



Elle permet également d'édifier une administration unifiée, saine, moderne et efficace, s'orientant vers la construction d'une autorité de créativité, d'intégrité et de services.



Tran Tung Chuan, directeur du Service provincial des sciences et des technologies, a déclaré que l'application du système de gestion de la qualité TCVN ISO 9001:2015 avait considérablement soutenu la transparence des procédures administratives afin de mettre en œuvre efficacement la réforme.



Cette dernière version du système de gestion de la qualité comprend des modifications importantes contribuant à améliorer l'efficacité et la mise en œuvre des tâches. Son application assure la fourniture de services pour la direction générale des agences concernées et l'échange électronique de documents.

Ainsi, les travaux sont automatisés, unifiés, standardisés. En particulier, les populations locales peuvent participer au contrôle de la qualité et aux résultats des travaux.



Le TCVN ISO 9001:2015 comprend 10 clauses, qui intègre le cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act) permettant à un organisme de s'assurer que ses processus sont dotés de ressources adéquates et gérés de manière appropriée et que les opportunités d'amélioration sont déterminées et mises en œuvre. Cette version est considérée comme la parfaite mise à niveau du système de management de la qualité dans le contexte d'une concurrence mondiale croissante. La nouvelle version TCVN ISO 9001:2015 devrait être maintenue pour 25 ans.



Édifier un système administratif sain et moderne



Le Service provincial des sciences et des technologie a aidé 95 unités administratives de l'État à construire, convertir et appliquer le système de gestion de la qualité suivant la norme vietnamienne TCVN ISO 9001 : 2015. Parmi eux, 65 communes, quartiers et chefs-lieux ont construit de nouveaux systèmes de gestion de la qualité.



Dans le district de Van Lam, l’édification et le développement de l'e-gouvernement et l'application du système de gestion de la qualité suivant la norme vietnamienne TCVN ISO 9001:2015 ont été lancés en début d’année. Le district a également publié des documents et lancé des mouvements d'émulation en la matière dans ses bureaux, ses organes, ses unités, ses communes et ses bourgs.



Parallèlement, le district a organisé des formations sur le système de management de la qualité suivant la norme vietnamienne TCVN ISO 9001:2015. En conséquence, les technologies de l'information peuvent être appliquées lors de conférences et de formations en ligne sur la réforme administrative, l’émulation et la récompense ; l'éducation et la formation et d'autres domaines. 100% des documents sont mis à jour sur le logiciel de gestion.



Le district de Khoai Chau a obtenu de bons résultats dans la fourniture de services publics en ligne, la réception et le traitement des procédures administratives par le biais de services postaux publics et en ligne via le portail des services publics, le système électronique à guichet unique.



Le district a développé ses infrastructures des technologies de l'information pour l'édification de l'e-gouvernement, renforcé l'utilisation des technologies de l'information dans les organes publics afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des activités de gestion de l'État au service des particuliers et des entreprises.



Les agences appliquant le système de gestion de la qualité ISO 9001 à Hung Yen ont mis en place un comité directeur chargé d’accélérer l'application par les services professionnels du système de gestion de la qualité TCVN ISO 9001. -VNA