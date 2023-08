La province de Hung Yen réalise en juillet des recettes budgétaires de 15 300 milliards de dongs (642,6 millions de dollars), atteignant 67 % de l’objectif annuel. Photo : VNA



Hung Yen (VNA) - Depuis le début de l'année, la province de Hung Yen a réalisé des recettes budgétaires de 15 300 milliards de dongs (642,6 millions de dollars), atteignant 67 % de l’objectif annuel.

Selon le directeur du Service des finances de Hung Yen, Nguyen Duc Tai, au cours des 6 premiers mois de cette année, les recettes budgétaires en provenance du secteur public local ont atteint plus de 70 %, du secteur des IDE (investissement direct étranger), plus de 74 %, du secteur privé, 193%.

Les recettes budgétaires ont rapidement augmenté. Alors, Hung Yen a ajusté son plan d'investissement public à moyen terme à plus de 54 500 milliards de dongs

Cette année, Hung Yen vise plus de 22 900 milliards de dongs de recettes budgétaires, dont 18 200 milliards de dongs de revenu intérieur et 4 700 milliards de dongs de commerce extérieur.

La province de Hung Yen a chargé le secteur fiscal de bien exploiter les sources de revenus, de collecter les impôts correctement, intégralement et en temps opportun, en accordant une attention particulière aux domaines sensibles présentant des risques fiscaux comme l'environnement, le foncier, l’immobilier, le commerce de biens, les services en faveur des consommateurs, le commerce de détail avec peu de factures.

Hung Yen est l'une des localités ayant attiré de nombreux projets d'investissement et contribué considérablement au budget d'Etat. Photo : VNA

Nguyen Duc Son, chef du Service des impôts de Hung Yen, a déclaré que les autorités fiscales renforçaient l'application des technologies de l'information, la modernisation du système informatique de gestion fiscale, la simplification des procédures administratives, l’amélioration de la qualité des services, la création de conditions favorables pour que les contribuables déclarent et paient l'impôt à temps, conformément à la réglementation.



Le secteur fiscal renforce également la gestion et accompagne les contribuables dans l'utilisation des factures électroniques. -VNA