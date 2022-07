Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam possède l'un des écosystèmes de start-up parmi les plus dynamiques d'Asie, selon le rapport « Géants émergents en Asie-Pacifique » publié récemment par HSBC et KPMG.

Au nombre de seulement 1.600 au début de la pandémie de COVID-19, les start-ups au Vietnam sont désormais plus de 3.000, selon la plateforme de données sur les start-ups Tracxn, dont quatre "licornes" de la tech.

Le moteur de l'économie numérique du pays est la jeunesse vietnamienne désireuse de tester et d'adopter de nouveaux services technologiques, des politiques gouvernementales de soutien et une augmentation des investissements étrangers.

Bien que le PIB par habitant reste relativement faible par rapport aux autres pays de la région, l'économie nationale se développe plus rapidement. Selon les estimations de la Banque mondiale, la croissance devrait atteindre 5,5 % en 2022 et 6,5 % en 2023, soit près du niveau avant la pandémie de COVID-19.

Le Vietnam est devenu une plaque tournante pour les start-ups. Avec sa population jeune, énergique et instruite, une large couverture de téléphonie mobile et d’Internet et un solide soutien gouvernemental, le Vietnam devrait maintenir sa position de destination incontournable pour les entrepreneurs et les investisseurs technologiques, faisant du pays un terreau fertile pour les futures "licornes", a déclaré Tim Evans, directeur général de HSBC au Vietnam. -VNA