Hanoi (VNA) – Interviewé par la presse vietnamienne, Joonsuk Park, responsable de la banque HSBC Vietnam a constaté que le Vietnam était un marché naissant de premier rang en Asie et une économie axée sur les exportations.

Photo d'illustration : mekongasean.vn

Selon lui, les entreprises multinationales et les exportateurs vietnamiens ont le droit d’accéder librement aux 15 marchés du Groupe des vingt (G20). Le gouvernement vietnamien se montre dynamique en considérant les accords de libre-échange comme un outil important lui permettant de stimuler ses exportations, a-t-il dit.

En effet, le Vietnam a signé 15 accords de libre-échange et de nombreux accords régionaux tels que le Partenariat économique global régional (RCEP) et le Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Le marché de consommation intérieur du Vietnam est une arène importante pour les entreprises multinationales, a-t-il suggéré. Une étude de HSBC prévoit qu’en 2030, l’échelle du marché de consommation intérieur du Vietnam dépassera celle de la Thaïlande, du Royaume-Uni et de l’Allemagne.

En ce qui concerne la présence des engagements d’investissements directs étrangers (IDE) dans les secteurs de téléphones portables, de produits électroniques, de machines, de produits de textile-habillement, de chaussures et de produits en bois, Joonsuk Park s’est dit convaincu que les entreprises multinationales en provenance de la République de Corée, de Hong Kong (Chine), de Taïwan (Chine), du Japon, de la Thaïlande et de Singapour jouaient un rôle crucial.

En outre, il a noté que de nombreuses entreprises multinationales asiatiques s’interessaient fortement aux secteurs vietnamiens comprenant le commerce de détail, les semi-conducteurs, l’electronique, les accessoures de telephones portables, le plastique, les energies renouvelables et la logistique.

HSBC prévoit que le PIB du Vietnam connaîtra une augmentation de 5,8 % en 2023. – NDEL/VNA