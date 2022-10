Hanoi (VNA) - Selon une source au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Festival des costumes traditionnels des minorités ethniques du Vietnam de la région Nord aura lieu du 18 au 20 novembre au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam (à Dông Mô, en banlieue de Hanoï).

Le costume traditionnel des femmes de l'ethnie Lự à Lai Chau. Photo: VOVTV

Le but est de préserver et d’honorer les belles valeurs culturelles traditionnelles des ethnies minoritaires du Nord au sein de la communauté des 54 ethnies nationales.Ce festival vise également à créer les conditions permettant aux artisans et artistes issus de zones peuplées de minorités ethniques d'étudier et d'échanger des expériences dans le travail de préservation et de promotion des cultures traditionnelles, contribuant à resserrer la solidarité et la cohésion entre eux.Ce sera aussi une occasion de présenter les valeurs des costumes traditionnels et de la culture des minorités ethniques, aux Vietnamiens mais aussi aux touristes étrangers, contribuant ainsi au développement du tourisme local.L'événement verra la participation de 17 villes et provinces que sont Hanoï, Vinh Phuc, Phu Tho, Hoa Binh, Son La, Yen Bai, Lao Cai, Lai Chau, Dien Bien, Ha Giang, Tuyen Quang, Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Bac Giang, Thai Nguyen, Quang Ninh.Dans le cadre de ce festival sont prévus une série d'activités comme une rencontre avec des artisans et des personnes ayant d’importantes contributions à la conservation et à la promotion des cultures des minorités ethniques, une conférence sur le thème «Solutions pour préserver et valoriser les costumes traditionnels des ethnies vietnamiennes dans la situation actuelle», un défilé de costumes traditionnels, une démonstration de la broderie et du tissage des costumes traditionnels … - CPV/VNA