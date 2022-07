Photo : bvhttdl.gov.vn



Hanoï (VNA) - Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Semaine de l'unité nationale - Patrimoine culturel du Vietnam en 2022 se déroulera sur 6 jours, du 18 au 23 novembre 2022, au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam (Dong Mo, Son Tay, Hanoï).

L’événement vise à marquer le 92e anniversaire du Front de la patrie du Vietnam (18 novembre 1930 - 18 novembre 2022) et le 77e de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam (23 novembre 1945 - 23 novembre 2022).



Les activités devraient promouvoir l’identité culturelle des 54 groupes ethniques, dans la mise en œuvre du mouvement «Toutes les ethnies s’unissent pour construire la vie culturelle», ainsi que contribuer à la protection et au maintien des valeurs du patrimoine culturel communautaire.



Activités prévues : programme artistique d’ouverture de la Semaine, festival des costumes des ethnies minoritaires du Nord, championnat national de lutte traditionnelle, atelier «Solutions pour préserver et valoriser les costumes traditionnels des ethnies vietnamiennes à l'époque actuelle», exposition de costumes traditionnels…



Les visiteurs auront l’occasion de découvrir et participer à des festivals folkloriques, de porter des costumes traditionnels, de préparer des plats typiques et de découvrir l’artisanat traditionnel des groupes ethniques minoritaires du village, notamment Nung, Tay, Dao, Mong, Muong, Thai, Kho Mu, Ta Oi, Ba Na, Xo Dang, Co Tu, Ede, Chăm, Khmer… - CPV/VNA