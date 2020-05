Une ligne de production de Honda Vietnam. Photo : honda.com

C’est les informations publiées par Honda Vietnam lors d'un événement le 25 mai pour annoncer ses activités en 2020 et lancer ses plans pour l'exercice 2021, qui a débuté en avril et se termine en mars prochain.Le marché vietnamien au cours de l'exercice 2020 a atteint 3,2 millions de motos, soit une baisse d'environ 3,1% par rapport à l'année précédente.En plus de la production et de la consommation nationales, Honda Vietnam a exporté 18.600 motos et pièces détachées entièrement construites (CBU) pour différents marchés, totalisant 386,7 millions de dollars, en hausse de 5,1% par rapport à l'exercice 2019.Il devrait également expédier plus de 177.500 motos CBU à l'étranger au cours de l'exercice 2021, en baisse de 2,2% par rapport à l'année précédente.-VNA