Quang Ninh (VNA) – Construite au début du XXe siècle, l’église Hon Gai est un ouvrage marqué par l’architecture romaine. Elle se situe sur le mont Dao, ville de Ha Long, province de Quang Ninh.

À l’intérieur de l’église Hon Gai. Photo: CVN

D’une longeur de 42 m et d’une largeur de 11 m, Hon Gai est la plus grande église de Quang Ninh (Nord). Son clocher culmine à 33 m du sol. À l’intérieur, les visiteurs peuvent observer le sanctuaire principal, dans lequel se trouve une statue de la Vierge Marie (au milieu) et deux de Saint-Joseph (sur les côtés) dont la vie est retracée par les vitraux. En 1967, cet édifice a été détruit par la guerre puis reconstruit plus grand, plus beau en 1998. D’une longeur de 42 m et d’une largeur de 11 m, Hon Gai est la plus grande église de Quang Ninh (Nord). Son clocher culmine à 33 m du sol.

À l’intérieur, les visiteurs peuvent observer le sanctuaire principal, dans lequel se trouve une statue de la Vierge Marie (au milieu) et deux de Saint-Joseph (sur les côtés) dont la vie est retracée par les vitraux. En 1967, cet édifice a été détruit par la guerre puis reconstruit plus grand, plus beau en 1998. D’une longeur de 42 m et d’une largeur de 11 m, Hon Gai est la plus grande église de Quang Ninh (Nord). Son clocher culmine à 33 m du sol. À l’intérieur, les visiteurs peuvent observer le sanctuaire principal, dans lequel se trouve une statue de la Vierge Marie (au milieu) et deux de Saint-Joseph (sur les côtés) dont la vie est retracée par les vitraux.

En 1967, cet édifice a été détruit par la guerre puis reconstruit plus grand, plus beau en 1998. D’une longeur de 42 m et d’une largeur de 11 m, Hon Gai est la plus grande église de Quang Ninh (Nord). Son clocher culmine à 33 m du sol. À l’intérieur, les visiteurs peuvent observer le sanctuaire principal, dans lequel se trouve une statue de la Vierge Marie (au milieu) et deux de Saint-Joseph (sur les côtés) dont la vie est retracée par les vitraux. En 1967, cet édifice a été détruit par la guerre puis reconstruit plus grand, plus beau en 1998.

Ici, les visiteurs auront l’occasion d’admirer la vue panoramique sur la ville et la baie de Ha Long et de découvrir l’architecture unique de ce lieu. En face, on distingue le mont Bài Tho (Poème) qui culmine à plus de 200 m et depuis lequel la vue sur l’église vaut le détour. Les pèlerins pourront en savoir plus sur la culture et les croyances de la population locale.

Ce site vous permettra non seulement de découvrir et d’apprécier la beauté de l’architecture, mais aussi de mieux comprendre les coutumes des catholiques de la ville de Ha Long.

Une architecture originale

L’église a été construite selon l’architecture romaine avec une porte à piliers, un arc hémisphérique et un berceau en pierre. Puisque le dôme est en pierre, les techniques de construction sont encore limitées. Son toit n’a que des formes simples telles que cercle, carré ou croix latine. La plupart des bâtiments de ce style ont des extérieurs simples, rugueux et peu de motifs décoratifs.

Cette église a des portes et fenêtres plutôt petites offrant peu de lumière. Hormis Hon Gai, le Vietnam possède des églises célèbres à l’architecture romaine telles que la cathédrale Notre-Dame, l’église du Sacré Cœur de Tân Dinh et l’église en bois de Kon Tum.

L’édifice est sous la direction de la paroisse Hon Gai. "L’église compte plus de 3.000 paroissiens. Le comité de gestion organise souvent des séances de prosélytisme ou des grandes cérémonies", a indiqué le père Nguyên Chân Hung, administrateur de la paroisse Hon Gai.

La plus grande fête de l’année est Noël, le jour de la naissance de Jésus. Chaque année, les 24 et 25 décembre, Hon Gai organise la fête de Noël avec diverses activités culturelles pour exprimer sa gratitude et son respect à Dieu. À l’occasion de Noël, l’église accueille des milliers de fidèles. – CVN/VNA