Hanoi (VNA) - Le Consulat du Vietnam à Paksé, au Laos, a organisé une cérémonie en mémoire de l’ancien président Lê Duc Anh.

Jusqu’au 4 mai, 52 délégations vietnamiennes et laotiennes se sont rendues au consulat pour exprimer leurs condoléances.

Le Consulat général du Vietnam à Vladivostok, en Russie a aussi ouvert un registre de condoléances en l’honneur de l’ancien chef de l’État vietnamien.

Les 3 et 4 mai, les autorités de l’oblast de Primorié et de Vladivostok, les représentants du corps diplomatique accrédité dans cette ville, des associations, et des Vietnamiens vivant dans cette localité sont venus rendre un dernier hommage à Lê Duc Anh.

Le général Le Duc Anh, qui fut président du Vietnam de septembre 1992 à décembre 1997, est décédé le 22 avril à l'âge de 99 ans. -VNA