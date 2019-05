Hanoi, 7 mai (VNA) – L’ambassade du Vietnam à Cuba a organisé le 6 mai une cérémonie funéraire de l’ancien président Lê Duc Anh et a ouvert ses registres de condoléances.

Le premier vice-président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de Cuba, Salvador Valdes Mesa est venu à l’Ambassade du Vietnam à Cuba pour rendre un dernier hommage à l’ancien président Lê Duc Anh.

Des représentants des secteurs et des organes diplomatiques et la communauté des Vietnamiens à Cuba sont allés à l’ambassade du Vietnam pour rendre hommage à l’ancien président Lê Duc Anh. Ils ont adressé leurs condoléances les plus attristées au Vietnam et à la famille du défunt.

Les 5 et 6 mai, l’ambassade du Vietnam à l’Algérie a également tenu une cérémonie funéraire et ouvert ses registres de condoléances en mémoire de l’ancien président, le général Lê Duc Anh.

Au nom du gouvernement tanzanien, le secrétaire général du ministre algérien des Affaires étrangères Rachid Beladehane est venu à l’Ambassade du Vietnam pour rendre en dernier hommage à l’ancien président Lê Duc Anh.

L’ambassade a accueilli de nombreux officiels locaux, des diplomates de différents pays et des Vietnamiens, venus rendre hommage à l’ancien président Le Duc Anh.

Une cérémonie funéraire en mémoire de l’ancien président Lê Duc Anh a été organisée à l’ambassade du Vietnam en Arabie Saoudite.

L’ancien président Lê Duc Anh, est décédé le 22 avril 2019, à 20h10, à son domicile à Hanoï des suites d’une maladie grave. Il était également chef d’état-major du Commandement du Sud (août 1965), commandant adjoint du Commandement du Sud (1968), commandant adjoint de la campagne Hô Chi Minh et commandant pour le sud-ouest (1975), vice-ministre de la Défense et commandant des forces des soldats volontaires vietnamiens au Cambodge (juin 1981), vice-ministre de la Défense et chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam (décembre 1986), ministre de la Défense (février 1987).

Durant ses plus de 80 ans d’activité révolutionnaire, Lê Duc Anh a beaucoup contribué à l’œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation. Il s’est vu décerner de nombreuses distinctions honorifiques du Parti et de l’État vietnamiens. -VNA