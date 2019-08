Quang Nam (VNA) - Située sur les rives de la rivière Thu Bôn, dans le Centre du Vietnam, l’ancienne cité de Hôi An est sans conteste l’une des plus belles villes d’Asie du Sud-Est.

L’ancienne maison Tân Ky. Photo: CTV/CVN

La vie s’articule autour de la vieille ville de Hôi An - un port de commerce international du XVe siècle - ajoutée à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999.



Dans les allées, au rythme lent du quartier, les feuillages dégringolent depuis les toits des différents commerces, les habitants passent à bicyclette sans être attardés par la chaleur. Le soir venu, des rangées et des rangées de lanternes en soie brillent dans le ciel d’encre.



La ville historique d’à peine 120.000 habitants réussit à attirer de plus en plus de voyageurs du monde entier. Autrefois un acteur majeur dans le commerce convoité des épices, Hôi An était un port de commerce asiatique très fréquenté dès le XVe siècle.



Une merveille historique



La ville a attiré des marchands du Japon, de la Chine, du Portugal et de la France. Le milieu culturel qui en résulte reste visible dans tous les domaines, des maisons couleur moutarde aux traditions culinaires, en passant par les métiers d’art populaire et la solide culture du café.



Vous pouvez aussi le sentir aux points de repère principaux. À l’extrémité ouest de la vieille ville, les rues piétonnes étroites cèdent le passage à un pont-pagode japonais du XVIe siècle, tandis que d’anciennes demeures ancestrales, telles que la maison Tân Ky, mélangent les traditions architecturales japonaises, chinoises, vietnamiennes et françaises.



Régalez-vous!



Généralement considérée comme l’une des meilleures destinations du Vietnam pour les gourmands, Hôi An tient ses promesses.



Un large éventail d’expériences culinaires vous attend là-bas. Dégustez des collations dans les rues des vendeurs de bord de route! Sirotez des nouilles sur des tabourets en plastique! Ou délectez-vous des délicieux fruits de mer frais sur la plage! La vie s’articule autour de la vieille ville de Hôi An - un port de commerce international du XVe siècle - ajoutée à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999.Dans les allées, au rythme lent du quartier, les feuillages dégringolent depuis les toits des différents commerces, les habitants passent à bicyclette sans être attardés par la chaleur. Le soir venu, des rangées et des rangées de lanternes en soie brillent dans le ciel d’encre.La ville historique d’à peine 120.000 habitants réussit à attirer de plus en plus de voyageurs du monde entier. Autrefois un acteur majeur dans le commerce convoité des épices, Hôi An était un port de commerce asiatique très fréquenté dès le XVe siècle.Une merveille historiqueLa ville a attiré des marchands du Japon, de la Chine, du Portugal et de la France. Le milieu culturel qui en résulte reste visible dans tous les domaines, des maisons couleur moutarde aux traditions culinaires, en passant par les métiers d’art populaire et la solide culture du café.Vous pouvez aussi le sentir aux points de repère principaux. À l’extrémité ouest de la vieille ville, les rues piétonnes étroites cèdent le passage à un pont-pagode japonais du XVIe siècle, tandis que d’anciennes demeures ancestrales, telles que la maison Tân Ky, mélangent les traditions architecturales japonaises, chinoises, vietnamiennes et françaises.Régalez-vous!Généralement considérée comme l’une des meilleures destinations du Vietnam pour les gourmands, Hôi An tient ses promesses.Un large éventail d’expériences culinaires vous attend là-bas. Dégustez des collations dans les rues des vendeurs de bord de route! Sirotez des nouilles sur des tabourets en plastique! Ou délectez-vous des délicieux fruits de mer frais sur la plage!

Des touristes à l’ancienne cité de Hôi An. Photo: CTV/CVN

Vous trouverez un kaléidoscope de fruits tropicaux et de nourriture de rue au marché central. Tandis que des signatures locales telles que des boulettes de rose blanche (faites de crevettes ou de porc avec des échalotes enveloppées dans du papier de riz translucide) et un cao lầu croustillant (un plat de nouilles avec du ventre de porc et des biscuits de riz) apparaissent sur la plupart des menus des restaurants locaux.



Et n’oublions pas également le symbole du mélange culturel au Vietnam qui est le bánh mì - farci de pâté, de porc au barbecue, de sauce chili et de légumes enveloppés dans des baguettes croustillantes. Certains des meilleurs bánh mì de la ville se trouvent dans le vieux quartier. Il y a peu de chaînes de restaurants en vue. Au lieu de cela, les cafés et restaurants familiaux sont la norme, la plupart ayant des terrasses en plein air et une décoration simple.



Faites-vous plaisir!



Mais ce n’est pas fini! Des souvenirs de grande qualité vous tentent à chaque coin de rue: boutiques de soie, ateliers de maroquinerie sur mesure, torréfacteurs, kiosques en céramique fait à la main, magnifiques fabricants de lanternes en bambou et boutiques de décoration contemporaine. Ces produits n’ont rien de kitsch. En fait, vous pourriez vous enquérir d’un costume sur mesure à Hôi An ou d’un sac en cuir pour les années à venir.



Enfin, Hôi An est plus une ville fluviale qu’une escapade à la plage. Mais les amateurs de soleil peuvent facilement atteindre le littoral. À environ 10 minutes de route au nord-est, les voyageurs se retrouveront face à la Mer Orientale avec des étendues de sable parcourant des kilomètres dans les deux sens.



La plage d’An Bàng est la plus belle. Le long de ce rivage tranquille en grande partie non aménagé, vous trouverez des cabanes discrètes, des boissons fraîches et de la musique live.



Hôi An est définitivement une destination à visiter au Vietnam. Mais si par malheur vous vous lassez des charmes de la ville, vous pourrez toujours découvrir la région qui regorge de lieux magnifiques. - Erraoui Youssra/CVN/VNA