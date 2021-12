Hanoi, 19 décembre (VNA) - Pour accueillir le Nouvel An, l'ancienne ville de Hoi An, dans la province centrale de Quang Nam, accueillera un festival de lanternes avec un kaléidoscope d'activités, notamment des arrangements de lanternes, des performances artistiques, "Une nuit sur la rivière Hoai" et des guirlandes florales flottantes.

Photo : internet

Le festival s'ouvrira le 24 décembre et se poursuivra jusqu'au 15 février, avec un concours de fabrication de lanternes, des arrangements artistiques de lanternes et des décorations de lanternes dans les rues et dans les destinations touristiques de l'ancienne ville pour honorer son artisanat traditionnel.

Après une longue interruption due à COVID-19, le spectacle «Souvenirs sur Hôi An» rouvrira ses portes aux touristes le week-end à partir du 18 décembre, avec de brillantes performances artistiques et plus de 20 mini-spectacles culturels.- VNA