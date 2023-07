Hanoi (VNA) - Hôi An et Hô Chi Minh-Ville sont les deux destinations vietnamiennes figurant sur la liste des gagnants des World’s Best Awards 2023 en tant que villes préférées d’Asie, élues par les lecteurs du magazine de voyage américain Travel Leisure.

Une vision de Hôi An. Photo: VNA

Selon le site Web, que vous soyez en lune de miel dans une capitale indienne de rêve ou que vous mangiez dans une mégalopole japonaise impressionnante, les choix des lecteurs de cette année parmi les 15 meilleures villes d’Asie partagent toutes une multitude d’options pour une cuisine fantastique, des couches d’histoire et un aperçu de la magie qui se produit lorsque l’histoire ancienne et la modernité se croisent.

Avec 87,86 points, Hôi An s’est classée 13e, suivie par Hô Chi Minh-Ville avec 87,64 points. Au fil des années, Hôi An a maintenu sa position dans les classements de Travel Leisure ainsi que de nombreux magazines internationaux prestigieux.

Située dans la province de Quang Nam (Centre), Hôi An est connue depuis longtemps pour ses quartiers anciens, un site du patrimoine mondial, avec un complexe patrimonial architectural typique.

Une vision de Hôi An. Photo: VNA

Servant de port de commerce du XVe au XIXe siècle, elle est aujourd’hui facile de voir que l’atmosphère vibrante et animée reste pratiquement inchangée dans ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Hôi An est un lieu de vie plein de choses à voir, à manger et à faire.

Auparavant, Hôi An a également été honorée à plusieurs reprises par Travel Leisure comme la ville la plus merveilleuse du monde en 2019, la première ville d’Asie en 2020, le top 10 des villes asiatiques en 2018 et en 2021, ou l’un des 50 meilleurs endroits pour voyager en 2019. Hôi An a également maintenu sa position parmi les 13 destinations les plus romantiques au monde, sélectionnées par CNN.

Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Contrairement à la tranquillité de Hôi An, Hô Chi Minh-Ville apparaît comme l’un des centres les plus actifs du pays. La ville rassemble des monuments anciens et nouveaux et historiques qui donnent à cette ville son attrait distinct. La mégapole du Sud est également célèbre pour sa scène nocturne animée remplie de bars, de musique live et de nombreux divertissements pour les voyageurs en solo qui cherchent à sortir après la tombée de la nuit.

À Hô Chi Minh-Ville, les visiteurs peuvent déguster de la nourriture de rue au marché de Bên Thanh, l’une des plus anciennes structures de la ville. Pour mieux comprendre les guerres de résistance héroïques de l’armée et du peuple du Sud, les visiteurs peuvent visiter le musée des vestiges de la guerre et les tunnels de Cu Chi.

La poste de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

L’enquête World’s Best Awards de Travel Leisure vise à peser sur les expériences de voyage dans le monde entier pour partager leurs opinions sur les meilleurs hôtels, centres de villégiature, villes, îles, bateaux de croisière, spas, compagnies aériennes, etc.

En tête de la liste de cette année se trouve la ville d’Udaipur en Inde avec 93,33 points. Udaipur n’est pas étranger à la première place de cette liste Voyage Loisirs. Au cours des cinq dernières années, Udaipur a remporté la première place à deux reprises.

L’année dernière, les lecteurs de Travel Leisure ont nommé l’île de Phu Quoc dans la province vietnamienne de Kiên Giang, dans le delta du Mékong, parmi les 25 meilleures îles du monde. - VNA