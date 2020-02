Hanoi (VNA) - La chaîne de télévision américaine CNN a classé Hôi An du Vietnam parmi les plus romantiques endroits au monde à l’occasion de la Saint-Valentin.

Des lumières de papier sont régulièrement allumées et lâchées dans le ciel à Hôi An. Photo: cnn.com



La ville de Hôi An, située en aval de la rivière de Thu Bôn, dans la province de Quang Nam (Centre), est devenue très populaire ces dernières années.

Bien que le nombre de touristes ait augmenté de façon exponentielle, la ville est toujours aussi romantique avec ses nombreuses architectures anciennes, notamment maisons et ponts piétonniers, et ses centaines de lanternes multicolores. Des lumières de papier sont régulièrement allumées et lâchées dans le ciel, avec des messages profonds.

En particulier, Hôi An a continué d'être honorée par de nombreux magazines prestigieux à travers le monde tels que CNN qui a salué Hoi An comme l'une des plus belles villes anciennes d'Asie du Sud-Est, la ville culturelle de premier rang de l’Asie. Le magazine américain Travel + Leisure a publié sa liste des 15 meilleures villes du monde, dont Hôi An,…

Située sur la côte du Centre du Vietnam, dans la province de Quang Nam, Hoi An est un paradis pour les amateurs de photographie, de gastronomie et d'architecture. Cette vieille ville a été ajoutée à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999.



Autrefois centre commercial important pendant des siècles, Hôi An possède des rues étroites avec de nombreux bâtiments anciens. Cette destination touristique est également un paradis culinaire réputé avec de nombreux plats délicieux tels que bánh mì (sandwich vietnamien), cao lầu (nouilles au porc laqué et aux herbes), cơm gà (riz au poulet).

Parmi les endroits les plus romantiques au monde figurent les Maldives, Québec (Canada), la Toscane (Italie), Hawaï (Etats-Unis), Charleston au Caroline du Sud (Etats-Unis), le Botswana, Paris et Bora Bora en Polynésie française (France), Istanbul (Turquie), Venise (Italie), Buenos Aires (Argentine), l'ancienne capitale Kyoto (Japon). –VNA