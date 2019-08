Photo: CPV



Hanoï (VNA) - Avec des critères sur l'architecture, le paysage et la culture, CNN a classé Hoi An parmi les plus belles villes d'Asie.



Située sur la côte du Centre du Vietnam, dans la province de Quang Nam, Hoi An est un paradis pour les amateurs de photographie, de gastronomie et d'architecture. Cette vieille ville a été ajoutée à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999.



Autrefois centre commercial important pendant des siècles, Hoi An possède des rues étroites avec de nombreux bâtiments anciens. Cette destination touristique est également un paradis culinaire réputé avec de nombreux plats délicieux tels que bánh mì (sandwich vietnamien), cao lầu (nouilles au porc laqué et aux herbes), cơm gà (riz au poulet).



Début juillet, Hoi An est devenue une destination de classe mondiale lorsqu'elle a été honorée pour la première fois par Google Doodle en apparaissant sur la page d'accueil de Google Vietnam, puis élue «meilleure ville de l'année» par le magazine Travel and Leisure. C’est également un lieu que de nombreuses personnalités du monde entier choisissent comme destination lors de leur visite au Vietnam.



Les autres villes dans la liste de CNN sont Yufuin (Japon), Vigan (Philippines), Kampot (Cambodge), Kota Gede (Indonésie), Galle (Sri Lanka), Phuket (Thaïlande),... - CPV/VNA