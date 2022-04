Des touristes américains à Hoi An . Photo : VNA

Quang Nam (VNA) – Le 5 avril, la veille ville de Hoi An, province de Quang Nam au Centre, a accueilli 126 touristes américains. Il s'agit du premier groupe de touristes étrangers visitant Hoi An depuis le début de l'année après une longue période d'arrêt des activités touristiques en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19.

Les étrangers visiteront la pagode Cau, d’anciennes maisons... puis se déplaceront en bateau pour visiter le village de poterie de Thanh Ha.

Le 7 avril, Hoi An accueillera 50 touristes allemands.

Auparavant, le 20 novembre 2021, le premier groupe de 50 étrangers s’était rendu à Quang Nam pour visiter la veille ville de Hoi An.

Les groupes d’étrangers à Hoi An créeront un élan, une confiance en la relance du tourisme local.

Parallèlement à la politique de réouverture des liaisons internationales à partir du 15 mars, l'aéroport international de Da Nang a rouvert des liaisons internationales vers certains pays. Il y aura de nombreux groupes d’agence de voyage et de presse de Thaïlande, de République de Corée viendront à Da Nang et Hoi An dans le futur proche. - VNA