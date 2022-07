Photo: hoaphat.net

Hanoï (VNA) - Le groupe Hoa Phat vient de signer un contrat d'exportation de 8.000 tonnes de barres d'armature en acier vers le Mexique. Il s'agit de sa première commande vers ce pays d’Amérique latine.

La livraison est prévue en août 2022.

Avec une ligne de production moderne en cycle fermée, le groupe Hoa Phat fournit une large variété de produits en acier de haute qualité et hautement compétitifs sur le marché mondial.

Au premier semestre de 2022, Hoa Phat a exporté 750.000 tonnes d'acier de construction de toutes sortes, soit le double en rythme annuel.

Jusqu'à présent, l'acier de construction de Hoa Phat a été exporté vers 25 pays et territoires tels que les États-Unis, le Canada, le Japon, la République de Corée, Singapour, Hong Kong (Chine), la Malaisie...

Hoa Phat, le plus grand producteur d'acier au Vietnam, figure dans le top 50 des plus grands producteurs mondiaux. Il a créé des emplois et des revenus stables pour près de 30.000 travailleurs dans tout le pays, ainsi qu'en Australie et à Singapour. -VNA