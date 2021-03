Production d'acier dans une usine de Hoa Phat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Hoa Phat, l’un des principaux groupes de fabrication industrielle au Vietnam, devrait importer d'Australie cette année environ 4 millions de tonnes de minerai, 3,5 millions de tonnes de charbon de toutes sortes et 145.000 vaches.

Avec le niveau de prix actuel, le chiffre d'affaires des importations de Hoa Phat en provenance d’Australie est estimé à 1,44 milliard de dollars, soit deux fois plus que ce 2020.

En 2020, Hoa Phat a importé près de 2 milliards dollars de machines, équipements et matériaux pour la production à partir de différents marchés; dont le marché australien représente à lui 35% de la valeur totale de ses importations.

Selon l'ambassade d'Australie au Vietnam, les données du Global Trade Atlas, le chiffre d'affaires total des exportations de l'Australie vers le Vietnam en 2020 est de 4,4 milliards de dollars; dont 705 millions de dollars de Hoa Phat, étant le plus gros client vietnamien de l'Australie.

La valeur totale des importations de Hoa Phat sur ce marché augmentera de 1,2 et 2 fois en 2019 et 2020, représentant à 325 millions de dollars et 705 millions de dollars, respectivement.

L'Australie reste le marché important pour la source de carburant de Hoa Phat qui cherche à investir dans le secteur minier de ce pays.

En termes de valeur d'exportation, Hoa Phat a réalisé en 2020, un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars. Les pays asiatiques ont contribué à 90% de la valeur des exportations du groupe.

L'exportation d'acier de construction et d'acier de haute qualité était de 966 millions de dollars, soit 95,2% de la valeur des exportations. -VNA