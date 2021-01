Photo: nld.com.vn

Le service municipal du Tourisme, le 1er janvier, en collaboration avec l'Association du tourisme de la ville et l'aéroport international de Tan Son Nhat, a organisé la cérémonie de bienvenue des premiers visiteurs de Ho Chi Minh-Ville en 2021.Neuf touristes au départ de Hanoi et Con Dao, sur les vols VN7245, BL6025 et 0V8080 de Vietnam Airlines, sont arrivés à Ho Chi Minh-Ville le jour du Nouvel An.Dix autres passagers sur des vols Vietjet Air VJ127 et Bamboo Airways QH203 sont venus de Hanoi.Les premiers visiteurs à atterrir à Ho Chi Minh-Ville ont reçu des billets d'avion aller-retour et des bons de voyage, ainsi que de multiples remises auprès d'agences de voyages et de services touristiques de la ville.Le directeur du département municipal du tourisme, Nguyen Thi Anh Hoa, a déclaré que la cérémonie d’accueil est l’une des activités clés de promotion de la campagne annuelle "Thanh pho Ho Chi Minh xin chao - Bonjour Ho Chi Minh-Ville"."L'industrie du tourisme de la ville attend avec impatience un contrôle efficace de la pandémie COVID-19.2021 devrait être l'année de la reprise du marché intérieur et les années suivantes celles de la réouverture du marché international. Les premiers visiteurs de cette année marquent le début de l’objectif de Ho Chi Minh-Ville d’atteindre 33 millions de touristes en 2021," a-t-elle déclaré.Hoa a ajouté que dans un effort pour faire de Ho Chi Minh-Ville une ville touristique de premier plan en Asie, le département a prévu de nouveaux produits et événements touristiques pour attirer plus de visiteurs.Parmi les événements notables, citons le 8e festival de l’Ao dai et la journée du tourisme, ainsi que des visites de sites historiques de Sai Gon.L'année dernière, le marché touristique de la ville a beaucoup souffert de la pandémie, avec seulement 1,3 million de visiteurs internationaux soit une chute de 84,8% en un an, tandis que le nombre de voyageurs nationaux a atteint 15,8 millions, - 48,4%.Les revenus totaux du tourisme ont été 84.500 milliards de dongs, en baisse de 39,6% par rapport à 2019. - CPV/VNA