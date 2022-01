Remise des cadeaux aux lycéens rendus orphelins en raison de l'épidémie du Covid-19. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville, (VNA) – L’Union de la jeunesse communiste (UJC) Hô Chi Minh de Hô Chi Minh-Ville et des entreprises ont remis des cadeaux aux jeunes syndicalistes, adolescents et enfants défavorisés qui sont durement touchés par la l’épidémie de Covid-19, à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt).



L’Association des produits vietnamiens de haute qualité, en collaboration avec l’UJC Hô Chi Minh de la mégapole du Sud, a remis des cadeaux et des étrennes à 295 étudiants dans 22 arrondissements et districts et la ville de Thu Duc dont les parents et proches sont décédés à cause du Covid-19.

Trân Thu Hà, secrétaire adjointe de l’UJC Hô Chi Minh de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que l’épidémie a perturbé la vie des populations locales en particulier et du pays en général, les étudiants, les adolescents et les enfants étant parmi les plus durement touchés.

Le même jour, le syndicat des jeunes a organisé un festival pour remettre des cadeaux et accorder des prêts à entreprendre pour aider les jeunes handicapés et les jeunes syndicalistes en situation difficile.

En outre, l’Association des étudiants de Hô Chi Minh-Ville a organisé un programme intitulé "La mer et les îles dans mon cœur" dans la commune insulaire de Thanh Dao dans le district de Cân Gio, accordant 20 bourses d’une valeur de 1 million de dôngs (44 dollars) chacune à des étudiants démunis mais brillants et 80 cadeaux du Têt d’une valeur de 200.000 dôngs chacun aux étudiants brillants. – VNA