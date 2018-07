Hô Chi Minh-Ville, 25 juillet (VNA) - Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer la coopération avec l'Australie dans plusieurs domaines potentiels pour apporter des avantages concrets aux deux parties, a déclaré la secrétaire adjointe du comité municipal du Parti, présidente du Conseil populaire municipal Nguyên Thi Quyêt Tâm.

La secrétaire adjointe du comité municipal du Parti, présidente du Conseil populaire municipal Nguyên Thi Quyêt Tâm reçoit Tony Smith, président de la Chambre des représentants de l'Australie. Photo : VNA

Lors d'une réception donnée le 25 juillet à Tony Smith, président de la Chambre des représentants de l'Australie, Mme Nguyên Thi Quyêt Tâm a hautement apprécié sa visite de au Vietnam, affirmant que cela favoriserait une coopération d’amitié entre les deux pays.

En tant que localité à la tête dans le pays dans les activités extérieures et la coopération avec les pays, Hô Chi Minh-Ville a organisé une série de programmes de coopération et d'amitié avec l'Australie et mené des activités efficaces en matière d'éducation et de formation, d'investissement, de tourisme et de culture.

Présentant le développement socio-économique de la ville, Mme Nguyên Thi Quyêt Tâm a indiqué que, outre des réalisations remarquables, la ville fait face à certains défis dans son processus de développement urbain, y compris les embouteillages, la pollution de l'environnement et l'inondation.

Elle a proposé à Tony Smith de continuer à promouvoir les relations entre la ville et l'Australie, en particulier dans les domaines potentiels des deux parties, tout en stimulant l'échange populaire et en partageant l'expérience dans les domaines d’intérêt commun.

M. Tony Smith, pour sa part, s'est félicité du développement vigoureux des relations entre le Vietnam et l'Australie, affirmant que les deux pays avaient intensifié leurs échanges de haut niveau et leurs activités d'amitié dans les domaines de la politique, des affaires étrangères, de l’économie et de la diplomatie.

C'est la première visite de M. Tony Smith au Vietnam en tant que président de la Chambre des représentants américaine, au cours de laquelle il vise à promouvoir les liens de coopération entre les deux organes législatifs, consolidant et développant ainsi l'amitié entre les deux pays.

Outre l'investissement et le tourisme, le secteur de l'éducation est un secteur ayant un énorme potentiel de coopération pour les deux parties, a-t-il souligné.

Plus de 1.500 étudiants australiens ont poursuivi des études et des recherches au Vietnam depuis 2014, et en retour, de nombreux étudiants vietnamiens ont étudié et travaillé en Australie. Ils servent de passerelle pour contribuer à l'amitié entre les deux pays, a-t-il souligné.



M. Tony Smith a affirmé qu'il ferait tout son possible pour intensifier les activités de coopération avec le Vietnam, ainsi que des programmes de coopération et des échanges de délégation afin de favoriser le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Australie.

Le président de la Chambre des représentants australienne Tony Smith effectue actuellement une visite officielle de trois jours au Vietnam à l'invitation de la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân. -VNA