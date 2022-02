Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un colloque a été organisé par le Comité chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer de Ho Chi Minh-Ville le 11 février pour recueillir les points de vue des expatriés vietnamiens sur les nouvelles orientations et le développement économique de la ville après le COVID-19.

Lors du colloque, le vice-président du Comité populaire municipal Vo Van Hoan a adressé ses vœux de Nouvel An lunaire aux expatriés, dont beaucoup sont des scientifiques et des chefs d'entreprise, et les a remerciés pour ce qu'ils ont fait afin d’aider la ville avant, pendant et après la pandémie de COVID-19.

Ho Chi Minh-Ville considère toujours les Vietnamiens vivant à l'étranger comme une ressource importante pour l'aider à remplir ses tâches et objectifs socio-économiques en 2022 et les années suivantes, a-t-il déclaré.

Un Viet kieu de Canada prend la parole lors de l'événement. Photo: VNA

La ville souhaite recevoir leurs conseils et recommandations sur la manière de contrôler la pandémie et de faire face à ses conséquences, a-t-il noté, ajoutant que les opinions des expatriés sur les programmes de développement économique local, l'attraction des investissements, l'édification d'une administration urbaine, les solutions pour promouvoir la production… sont également recherchées.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, président du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer, a également exprimé sa gratitude envers les dons et les contributions de la diaspora vietnamienne à la ville et au pays, en particulier lors de la quatrième vague du COVID-19. Les expatriés vietnamiens ont fait don de matériel médical, collecté des fonds et partagé leur expérience de réponse au COVID-19, a-t-il déclaré.

Il a demandé à l'administration municipale de mieux engager les Vietnamiens d'outre-mer dans le développement de la ville dans les temps à venir.

Les expatriés ont donné des recommandations sur la manière dont la ville devrait prendre pour rétablir son économie après la pandémie, qui se sont concentrées sur la stimulation des exportations, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, l'édification des modèles de services de santé durables... -VNA