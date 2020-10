Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville s’efforce d’être digne du rôle de locomotive économique du pays et des responsabilités nationales de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh, a déclaré dimanche 18 octobre à la presse le secrétaire de son comité municipal du Parti, Nguyên Van Nên.

Le secrétaire du comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên (debout) lors de la conférence de presse, le 18 octobre. Photo : VNA

Le comité municipal du Parti fera entrer la résolution du 11e Congrès de l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2020-2025 dans la vie aussi vite et efficace que possible, a-t-il indiqué.Hô Chi Minh-Ville a défini des objectifs et des orientations de la ville jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045 qui consistent à construire une ville intelligente, à développement rapide, durable, jouant un rôle de locomotive économique du pays et étant un centre économique, financier, commercial, scientifico-technique et culturel de l’Asie du Sud-Est.La ville a élaboré des concours d’architecture de la zone urbaine intelligente comprenant les 9e et 2e arrondissements et l’arrondissement de Thu Duc. Et le Conseil populaire a convenu de la baptisé «ville de Thu Duc», a fait savoir à la presse le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, Nguyên Thành Phong.La création de la ville de Thu Duc suivant le modèle de la ville dans la ville sera le noyau de développement de Hô Chi Minh-Ville et de la région méridionale, a-t-il encore indiqué.La mégapole du Sud représente plus de 22% de l’économie, 15% de l’industrie et 33% des services, et 27% des recettes budgétaires du pays. Elle enregistre un taux de croissance annuel moyen de 7,2% pendant la période 2016-2019. – VNA