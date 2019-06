Hanoi, 30 juin (VNA) - Le parc culturel Dâm Sen du voyagiste Saigontourist offre nombre d’activités de distractions cet été avec maintes promotions pour enfants.

Cet été, une belle palette d’activités et de promotions alléchantes est proposée au parc culturel Dâm Sen. Photo: Saigontourist/CVN



Placé sous le thème "Dâm Sen Amazing Summer 2019", le programme estival est organisé du 25 mai au 11 août avec diverses options à choisir.Aladdin s’égare dans le parc Dâm Sen est une pièce de théâtre interprétée par Thanh Thuy aux côtés d’autres comédiens de bonne réputation. Cette oeuvre de théâtre musical, qui véhicule des messages humanistes, voit la participation d’une cinquantaine d’artistes professionnels, avec une rencontre amicale avec des enfants prévue à l’issue de chaque représentation.Horaire et lieu: tous les samedis et dimanches en juin et juillet, à midi pile, au Théâtre Ngôi Sao.La sorcière Fan Yang est également au menu du programme. L’artiste canadien d’origine vietnamienne Fan Yang crée des bulles géantes en savon. Il a déjà décroché 19 records du monde. Sa plus grosse bulle a pu "abriter" 181 personnes, ce qui lui a permis d’établir un record en 2012 à Vancouver, au Canada. Suite à son succès à Hanoï en début d’année, Fan Yang revient au Vietnam cet été, dans différentes localités. L’artiste a eu cinq représentations au parc Dâm Sen, les 22 et 23 juin. Il a refait trois de ses 19 records du monde que sont "le mur en ballon", "la lanterne en ballon" et "la pluie en ballon".Le point d’orgue est le programme "Dâm Sen by night", avec au menu des spectacles de sons et lumières sur un grand écran d’eau en trois dimensions (3D), avec des technologies singapouriennes et tchèques. Deux séances sont données tous les soirs: la première de 19h00 à 19h35, la deuxième de 20h15 à 20h50.Ce spectacle fait revivre la vie des Vietnamiens d’autrefois, des us et coutumes de tous les coins du pays ainsi que la beauté de différents sites, villes et provinces comme les rizières en gradins de la province de Hà Giang, la baie de Ha Long, les chants alternés quan ho de Bac Ninh, le lac de l’Épée restituée et le Temple de la Littérature de Hanoï, l’ancienne cité de Hôi An, le marché de Bên Thành, les marchés flottants du delta du Mékong, etc. En outre, les visiteurs peuvent admirer des spectacles de marionnettes sur l’eau le soir au Théâtre Dê Mèn.Horaire: 18h00, tous les vendredis et samedis.Ticket: 50.000 dôngs/personne.