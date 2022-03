Hanoï (VNA) - Hô Chi Minh-Ville souhaite devenir un centre financier international. Ce projet fait l’objet d’une consultation d’experts.

Nguyên Xuân Thành, professeur à l'Université Fulbright de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VOV



Hô Chi Minh-Ville réunit toutes les conditions nécessaires pour devenir un centre financier international, ont affirmé les experts lors d’un récent colloque organisé dans la mégapole du Sud. Pôle Fintech et innovation, la locomotive économique du Vietnam propose des services financiers numériques de qualité. La ville se situe d’ailleurs dans un fuseau horaire pratique pour les transactions financières internationales.



De l’avis de Nguyên Xuân Thành, professeur à l'Université Fulbright, Hô Chi Minh-Ville doit se concentrer sur le développement de la banque numérique et perfectionner son arsenal juridique pour favoriser l’implantation des groupes financiers multiservices. «Pour devenir un centre financier international, Hô Chi Minh-Ville devra proposer un écosystème composé de technologies financières et de banques digitales performantes qui n’exclue pas les banques commerciales et les sociétés boursières. La combinaison de ces deux systèmes, l’un moderne et l’autre traditionnel, comprend une certaine prise de risques de la part des autorités en autorisant l’implantation de groupes financiers multiservices», propose-t-il.

Ho CHi Minh-Ville. Photo : VNA





Selon l'économiste Trân Ngoc Tho, de l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, il existe toujours des centres financiers satellites autour des plus anciens centres financiers internationaux. Mais Hô Chi Minh-Ville peut faire autrement. Pour être compétitive, la ville pourra exploiter ses atouts maritimes et portuaires. Elle doit être un centre financier spécialisé dans le secteur maritime et la logistique.



«Hô Chi Minh-Ville a des ports maritimes qui peuvent être connectés aux ports de Cai Mep et de Thi Vai de Ba Ria-Vung Tau et même aux ports de Hai Phong dans le nord du pays pour créer un centre financier international qui s’appuiera sur la logistique et ses produits dérivés. La ville sud-coréenne de Busan qui a établi un jumelage avec Hô Chi Minh-Ville est un bon exemple à suivre», estime- Trân Ngoc Tho.

Hô Chi Minh-Ville s’efforce d’accélérer ce processus pour profiter des investissements étrangers avant qu’ils soient dirigés vers d’autres places financières de la région. D’après Johan Nyvene, président du conseil d'administration de la société boursière de Hô Chi Minh-Ville, pour attirer les investissements, la municipalité doit préparer les infrastructures nécessaires.

“De quoi les investisseurs ont-ils besoin? Ils ont besoin d'un outil juridique permettant de gérer les risques. Ils craignent de perdre de l'argent. Tant que vous ne serez pas capables de rassurer les investisseurs avec votre mécanisme de gestion des risques, ils n'oseront pas venir. Ainsi, nous avons besoin d'une feuille de route pour répondre aux besoins des investisseurs et en même temps profiter de leurs investissements pour développer le pays”, affirme-t-il.

Selon les prévisions, vers le mois d’avril, le projet de construction du Centre financier international d’Hô Chi Minh-Ville sera achevé et soumis au gouvernement. -VOV/VNA