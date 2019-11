Hô Chi Minh-Ville, 20 novembre (VNA) - Le vice-président permanent du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Lê Thanh Liêm, a reçu le 20 novembre à Hô Chi Minh-Ville une délégation du Conseil australien des échanges politiques, dirigée par le chef du bureau du ministère de l'Emploi, des petites entreprises et de la formation de l'État australien de Queensland, Laura Fraser Hardy.

Photo : VNA

M. Lê Thanh Liêm a indiqué que la visite annuelle reflétait l'attention du Conseil sur les relations entre le Vietnam et l'Australie, et entre l'Australie et Hô Chi Minh-Ville en particulier, ajoutant que les échanges entre des jeunes dirigeants politiques contribuaient à renforcer la compréhension mutuelle, l'amitié et la coopération entre les deux pays.

Au cours des dernières années, la mégapole économique du Sud a organisé de diverses activités pour renforcer les liens avec les États australiens, notamment la signature d’un mémorandum d’accord sur l’amitié avec l’État de Nouvelle-Galles du Sud et l’établissement de liens de coopération amicaux avec le Territoire du Nord de l’Australie.

Le potentiel de coopération entre la ville et les localités australiennes s’avère important, a-t-il souligné, demandant d'intensifier la collaboration bilatérale dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la formation universitaire et professionnelle, de l'innovation et des jeunes entreprises, ainsi que de la technologie agricole.

Laura Fraser Hardy, pour sa part, a hautement apprécié les résultats des séances de travail avec plusieurs ministères, agences et organisations sociales vietnamiennes, exprimant son souhait de se joindre à la foire des produits du Vietnam à Melbourne du 26 au 28 novembre pour profiter de la cuisine vietnamienne et de la qualité des produits de Hô Chi Minh-Ville.

L'Australie est désormais le 17ème grand investisseur étranger parmi les 106 pays et territoires qui investissent à Ho Chi Minh-Ville, avec 182 projets d'une valeur de 188 millions de dollars. Le commerce bilatéral entre la ville et l'Australie a atteint 979 millions de dollars l'année dernière.

L'année dernière, plus de 300.000 Australiens ont visité Ho Chi Minh-Ville, ce qui en fait l'une des 10 pays ayant un bon nombre de touristes à la ville au cours des dernières années. – VNA