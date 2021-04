Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bui Thê Duy a suggéré à Hô Chi Minh-Ville de développer l’intelligence artificielle (IA) par l’expérimentation d’un mécanisme de passation des commandes et des marchés publics aux scientifiques et entreprises.

Lors de la séance de travail. Photo: VNA

Il a émis cette suggestion lors d’une séance de travail avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la recherche, le développement et l’application de l’intelligence artificielle (IA) jusqu’en 2030.



Le responsable a souligné que pour promouvoir le développement de l’IA, le secteur de l’information et de la communication devrait créer un marché pour les produits d’IA, tandis que le secteur de l’éducation devrait se concentrer sur la formation des ressources humaines dans le domaine de l’IA.



Il a indiqué que la ville devrait attacher de l’importance aux programmes de formation, tout en mettant en relation les parcs de haute technologie, les parcs logiciels et les centres de start-up pour promouvoir le développement de l’IA.

Pour sa part, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc, a attiré l’attention sur la nécessité de garder et reconquérir les experts en intelligence artificielle.



Il a proposé à l’autorité centrale d’ajuster les politiques générales ou d’autoriser la ville à piloter une politique sur le capital humain, l’utilisation et l’investissement dans les produits d’IA.



Le ministère des Sciences et des Technologies devrait fournir des orientations sur l’objectif de construction de trois centres nationaux de stockage de données et de calcul haute performance dans la Stratégie nationale.



Selon la Stratégie nationale, le Vietnam ambitionne de figurer, d’ici 2030, parmi les quatre premiers pays de l’ASEAN et les 50 premiers du monde en termes de recherche, de développement et d’application de l’IA. – VNA