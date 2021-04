Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Van Nen serre la main de Carel Richter, consul général des Pays-Bas et chef du corps consulaire à Ho Chi Minh-Ville

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville souhaite continuer à recevoir le soutien de partenaires internationaux dans son processus de développement, a déclaré le secrétaire du Comité municipal du Parti Nguyen Van Nen.

Lors de la rencontre le 14 avril avec près de 40 consuls généraux, consuls honoraires, responsables d'organisations et de bureaux économico-culturels internationaux, Nguyen Van Nen a affirmé le point de vue des autorités municipales est d’accélérer le développement économique tout en promouvant la protection de l’environnement.

Informant des orientations de développement de la ville, notamment des projets d’édification de villes intelligentes, de construction d'un centre financier national et de développement de la ville de Thu Duc, le président du comité populaire municipal Nguyen Thanh Phong a souligné qu’outre les efforts et les ressources internes, sa ville souhaitait recevoir le soutien des partenaires internationaux pour atteindre les objectifs fixés.

Avec la détermination de la ville et la coopération enthousiaste de partenaires internationaux, Ho Chi Minh-Ville se développera, méritant le rôle de moteur économique de Vietnam et d’une destination conviviale d'amis internationaux et d’une localité potentielle pour les entreprises et investisseurs étrangers, a-t-il déclaré.

Carel Richter, consul général des Pays-Bas et chef du corps consulaire à Ho Chi Minh-Ville, a félicité la mégapole du Sud pour ses importantes réalisations dans la prévention du COVID-19 et le développement socio-économique, ainsi que dans l'attraction des investissements étrangers.

Il a affirmé que son corps consulaire était prêt à coopérer et à poursuivre ses contributions au développement municipal, renforçant ainsi davantage les relations entre le Vietnam et d’autre pays. -VNA