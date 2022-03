Une vue de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Service du Tourisme de la mégapole du Sud a organisé le 3 mars une table ronde intitulée “Solutions pour attirer des touristes internationaux à Ho Chi Minh-Ville”.



A cette occasion, le Service du Tourisme a annoncé le projet de plan de communication sur Ho Chi Minh-Ville en tant que destination touristique sur les médias nationaux et internationaux, les plateformes en ligne et les réseaux sociaux en 2022.



Le plan vise à renforcer la promotion de la culture, des produits, de la gastronomie, en particulier de la marque touristique de Ho Chi Minh-Ville - Vibrant Ho Chi Minh City. Il prévoit de produire des courts-métrages sur les destinations et les services touristiques de Ho Chi Minh-Ville, outre des publicités sur les médias internationaux...



Selon la directrice du Service municipal du Tourisme, Nguyen Thi Anh Hoa, Ho Chi Minh-Ville compte actuellement 34 hôtels de plus de 6.800 chambres répondant aux exigences de la réouverture pilote au tourisme international en 2022. Pour l’heure, Ho Chi Minh-Ville compte cinq entreprises qui pilotent la réouverture au tourisme international avec des voyages à forfait, à savoir Saigontourist, Vinasun travel, Hai Van Cat Travel, TSTourist et Blue Sky travel.-VNA