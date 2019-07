Photo d'illustration : CPV

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Quatorze marques automobiles connues du monde que sont Audi, Ford, Jaguar, Honda, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen et Volvo seront présentes en octobre au salon Vietnam International Motor Show 2019.



A noter que pour cette édition, de grands constructeurs comme Thaco, Huyndai Thanh Cong et Vinfast devraient être absents.



Ce salon, qui se tiendra du 23 au 27 octobre au Centre des foires-expositions de Sài Gon, à Hô Chi Minh-Ville, sera un grand rendez-vous avec des activités interactives, la présentation de nouvelles technologies du secteur et de nombreux programmes destinés aux visiteurs.



Les exposants présenteront des véhicules assemblés localement ou importés, des segments classe moyenne, de luxe, de sport et sport de luxe. -CPV/VNA