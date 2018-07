To Thi Bich Chau, vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, également présidente du Comité municipal de cette organisation à Ho Chi Minh-Ville, et Sithon Keophouvong, président du Comité provincial du Front d’édification nationale du Laos à Champassak. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – To Thi Bich Chau, vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, également présidente du Comité municipal de cette organisation à Ho Chi Minh-Ville, a travaillé le 16 juillet avec une délégation du Comité provincial du Front d’édification nationale du Laos à Champassak, conduite par son président Sithon Keophouvong, en visite de travail au Vietnam.



Saluant la visite de la délégation laotienne, To Thi Bich Chau a affirmé qu’elle était une illustration de la solidarité et de l’amitié entre le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville et le Comité provincial du Front d’édification nationale du Laos à Champassak, ainsi que celles entre les deux localités.



Selon elle, les échanges d’expériences liées aux activités de sensibilisation et de mobilisation des masses permettront à deux comités d’améliorer leur performance et d’approfondir les relations entre les populations de Ho Chi Minh-Ville et de la province de Champassak.



A cette occasion, To Thi Bich Chau a informé la délégation laotienne de la situation socio-économique de la mégapole du Sud, présenté des réalisations locales en matière de réduction de la pauvreté et d’organisation des campagnes du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam.



Tran Tan Ngoi, vice-président permanent du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, a souligné les contributions des comités du Front de la Patrie du Vietnam de tous échelons au développement local. A travers leurs campagnes, ils ont réussi à mobiliser un grand nombre de gens à participer au développement commun de la ville.



Le président du Comité provincial du Front d’édification nationale du Laos à Champassak, Sithon Keophouvong, a souligné que sa visite avait pour objet d’échanger des expériences et de renforcer l’amitié et la coopération avec Ho Chi Minh-Ville.



Appréciant les expériences de Ho Chi Minh-Ville dans la réalisation des campagnes et mouvements, il a affirmé la volonté de Champassak de les acquérir au service du développement socio-économique local. Il a souhaité que les deux parties continuent de coopérer davantage pour un développement commun. -VNA