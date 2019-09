Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Pham Duc Hai, vice-président du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, a reçu le 24 septembre Liu Handong, vice-président du Comité permanent du Congrès du Peuple de la province chinoise du Jiangsu, en visite de travail dans la mégapole du Sud.Selon Pham Duc Hai, Ho Chi Minh-Ville maintient actuellement des relations d’amitié et de coopération avec huit localités chinoises. Elle s’intéresse particulièrement au renforcement de ses liens avec d’autres localités chinoises à travers l’échange de délégations ou l’organisation de forums économiques ou touristiques.Pham Duc Hai a déclaré souhaiter que le Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville et le Congrès provincial du Peuple du Jiangsu aient des activités de coopération substantielle dans les temps à venir et renforcent leurs échanges d’expériences législatives.De son côté, Liu Handong a indiqué que sa visite à Ho Chi Minh-Ville avait pour objet de renforcer la coopération économique et culturelle entre les deux localités. Auparavant, la délégation du Jiangsu avait effectué des visites de travail à Hanoï et Da Nang.Appréciant les potentiels de coopération entre sa province et Ho Chi Minh-Ville, Liu Handong a émis le souhait que les deux localités approfondissent leur coopération dans les secteurs d’intérêt commun. Il a promis de présenter les potentiels de développement de Ho Chi Minh-Ville aux entreprises du Jiangsu pour promouvoir les investissements réciproques. -VNA