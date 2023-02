Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville a tenu le 16 février une réunion pour passer en revue 10 ans de mise en œuvre de la Résolution No 20-NQ/TW du 1er novembre 2012 du 11e Comité central du Parti sur le développement des sciences et technologies au service la cause de l'industrialisation et de la modernisation du pays dans le contexte d'une économie de marché à orientation socialiste et de l'intégration internationale.

Selon le Comité municipal du Parti, au cours des 10 dernières années, la ville a fortement appliqué les sciences et technologies dans l'administration publique, notamment l'application des technologies de l'information dans les services publics. Le niveau technologique des entreprises de production industrielle s'est progressivement amélioré au fil du temps. La proportion d'entreprises ayant un niveau technologique en retard a diminué tandis que celle d'entreprises ayant un niveau technologique élevé a augmenté.

Le taux annuel de l’innovation de technologies et d'équipement de la ville pendant la période 2016 - 2020 est de 18,85 %, une amélioration significative par rapport à celui de la période avant 2016 (15 %).

Cependant, selon le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti Nguyen Ho Hai, la ville a pris de nombreuses solutions, mais le développement des sciences et technologies ne répond pas aux exigences du développement socio-économique et de la gestion urbaine de la ville et n'est pas vraiment un moteur de développement.

S'exprimant lors de la conférence, le vice-ministre des Sciences et des Technologies Le Xuan Dinh a déclaré que Ho Chi Minh-Ville devait se concentrer sur la socialisation des ressources d'investissement, en particulier en attirant les investissements des fonds de capital-risque pour l'entrepreneuriat et l'innovation.



A propos des objectifs et des solutions pour les temps à venir, la ville vise à devenir une ville intelligente et moderne, une ville de services et industrielle, un leader en matière d'innovation. Elle fait en sorte que l'économie numérique contribue à environ 40 % de son Produit intérieur brut régional (PIBR).

La ville va dépenser en sciences et technologies à plus de 1% du PIBR, dont la recherche et développement (R&D) représente 65% ou plus. D'ici 2030, la proportion d'entreprises ayant des activités d'innovation atteindra 40 % du nombre total d'entreprises, la proportion de transactions technologiques des instituts de recherche et des universités atteindra plus de 40 % du total des transactions technologiques d'origine nationale. -VNA