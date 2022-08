Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Nguyên Van Nên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville a reçu le 29 août une délégation des autorités de la capitale Vientiane, des provinces lao de Champassak et de Savannakhet en participation à la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre 1962) et du 45e anniversaire de la signature du traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet 1977) tenue dans la ville.

Lors de la réception. Photo : VNA

Nguyên Van Nên a souligné que cette visite de travail de la délégation lao est une occasion de passer en revue la relation précieuse et loyale entre les deux pays.

Selon le secrétaire du comité du Parti de la ville, Nguyên Van Nên, c'est également l'occasion de promouvoir la coopération et la propagande pour que les peuples des deux pays, en particulier la jeune génération, comprennent mieux cette relation traditionnelle et significative.

Hô Chi Minh-Ville est toujours satisfaite des réalisations obtenues par le Laos, a souligné Nguyên Van Nên, estimant que sous la direction du Parti révolutionnaire populaire lao, et avec la détermination, la direction étroite, la solidarité et le consensus du peuple lao, le Laos surmontera bientôt les difficultés et construira avec succès un pays autonome et prospère, améliorant constamment la position du Laos sur la scène internationale et régionale.

Nguyên Van Nên espère que Hô Chi Minh-Ville et les localités du Laos continueront à maintenir des échanges réguliers de délégations, et renforcer l’éducation sur la tradition des relations Vietnam-Laos auprès les jeunes générations, notamment l'échange et le partage d'expériences dans les domaines auxquels les parties s’intéressent.

Au nom des localités du Laos, les autorités de la capitale Vientiane et des provinces de Champasak et Savannakhet ont exprimé leurs sentiments sincères et leur profonde gratitude au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens frères, notamment le Comité du Parti, les autorités et les habitants de Hô Chi Minh-Ville qui ont accordé et continuent d'accorder une attention particulière dans de nombreux domaines à ces localités.

Lors la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre trois Unions des femmes de Hô Chi Minh-Ville, de la capitale Vientiane et de la province de Champasak. Photo : VNA

Ils ont estimé que cette relation de coopération favorisera le développement rapide et durable des deux pays.

A l’issue de la rencontre, les autorités de Ho Chi Minh-Ville et de la capitale Vientiane et des provinces de Champassak et de Savannakhet ont assisté à la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre trois Unions des femmes de Hô Chi Minh-Ville, de la capitale Vientiane et de la province de Champasak. - VNA