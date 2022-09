Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville souhaite élargir la coopération et l'amitié avec des amis et des partenaires de Russie et de Saint-Pétersbourg en particulier, a déclaré la présidente du Conseil populaire municipal Nguyên Thi Lê.

la présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Thi Lê et le vice-président de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, Nikolai Bondarenko. Photo : VNA

Recevant le 28 septembre le vice-président de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, Nikolai Bondarenko, à la tête d’une délégation de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, en visite de travail à Ho Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Lê a souligné l'importance de la visite et s’est réjoui du développement positif de l'amitié et de la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et Saint-Pétersbourg ces derniers temps malgré la pandémie de COVID-19.



Nguyên Thi Lê a salué les initiatives et les efforts de Saint-Pétersbourg pour promouvoir les relations de coopération avec Hô Chi Minh-Ville et d'autres localités du Vietnam, et a approuvé la proposition de mettre en place une coopération entre le Conseil populaire municipal et l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, contribuant à renforcer l'amitié et la coopération entre les deux localités.



De son côté, Nikolai Bondarenko a exprimé son souhait de coopérer avec le Conseil populaire municipal, renforçant ainsi les relations de jumelage entre les deux localités.



Partageant les avantages économiques de Saint-Pétersbourg, Nikolai Bondarenko s'est dit prêt à accueillir les entreprises de Hô Chi Minh-Ville, soulignant que les entreprises de la mégapole du Sud peuvent explorer les opportunités de coopération dans la production, les affaires et la promotion commerciale.



Il a ajouté que Saint-Pétersbourg prépare l'inauguration d'une statue en l'honneur du président Hô Chi Minh.- VNA