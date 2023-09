Le Quai de la maison Dragon fut à l'origine le siège des messageries maritimes, construit en 1863. En juin 1911, le jeune Nguyên Tât Thanh de 21 ans (le futur Ho Chi Minh) embarqua à bord du paquebot Amiral Latouche-Tréville pour se rendre en France. Il revint sur sa terre natale trente ans plus tard. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Ho Chi Minh-Ville est en tête dans le secteur du tourisme du pays en termes de chiffres d’affaires au cours des 6 premiers mois de 2023. Cette performance s’explique par des mesures efficaces dans la promotion du secteur pour le développement durable.



Valoriser les atouts locaux



Promouvoir son rôle de centre économique et de destination touristique attrayante, au cours des 6 premiers mois de 2023, le secteur du tourisme de Ho Chi Minh-Ville a réalisé un chiffre d'affaires de 80.833 milliards de dongs, en hausse de 62,7 % par rapport à la même période en 2022. Ce secteur a accueilli plus de 16,4 millions de visiteurs nationaux, en hausse de 48 % par rapport à la même période en 2022 ; le nombre de visiteurs internationaux a atteint plus de 1,9 million, en hausse de plus de 3 fois en glissement annuel.



Selon les experts, ces chiffres reflètent le retour des touristes et la diversité des activités de divertissement à Ho Chi Minh-Ville au premier semestre 2023.



Le rapport du Service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville indique qu'au cours du premier semestre de 2023, les revenus de l'hébergement et des restaurants dans la ville ont atteint 51073 milliards de dongs, en hausse de 36,2 % par rapport à la même période de 2022. Les revenus des voyages 4.827 milliards de dôngs, en hausse de 78,5 % par rapport à la même période de 2022.



En particulier, au cours du premier semestre de l’année, le secteur du tourisme de la ville a lancé une série de nouveaux produits et de services sur le marché créant une forte attraction auprès des touristes nationaux et étrangers.



De nouveaux types de tourisme



Après la pandémie de COVID-19, le secteur du tourisme de la mégapole du Sud a lancé les programmes “Bienvenue à Hô Chi Minh-Ville” et “Chaque arrondissement et district a proposé au moins un produit touristique spécifique”. Il a coopéré avec la ville de Thu Duc ainsi que les arrondissements et districts pour présenter de nouveaux circuits.



La mégapole du Sud se concentre dans le développement des produits originaux, dont le tourisme de divertissement, de gastronomie et nocturne. Les voyageurs choisissent de nouveaux circuits, des croisières fluviales par exemple.



Par ailleurs, les districts de la banlieue renforcent le développement de l’agritourisme et de l’écotourisme. Doté d’un littoral de 23 km de long et plus de 22.000 ha de rivières et de mangroves, Cân Gio est le seul district de Hô Chi Minh-Ville à offrir un climat frais toute l’année. Surnommée “l’oasis verte” de la ville, c’est l’une des premières réserves de biosphère au Vietnam avec ses mangroves sauvages. Dans la zone d’écotourisme de Cân Gio, les visiteurs découvrent une nature merveilleuse et poétique.



Depuis novembre 2017, les touristes utilisent un nouveau moyen de transport public sur la rivière Saigon : une vedette rapide. À son bord, les passagers profitent d’un espace aéré et confortable, à l’abri de la poussière, de la pollution et de la chaleur. A travers de larges baies vitrées, ils admirent les paysages riverains, notamment les gratte-ciel, les marécages, les sites de Thanh Da, Binh Quoi et le pont Thu Thiêm, offrant une vue inédite et inoubliable sur la mégalopole.



Le district de Cu Chi, considéré comme la “ceinture verte” de Hô Chi Minh-Ville, est aussi propice au développement de l’écotourisme. Les touristes visitent les vergers le long de la rivière Saigon, des zones agricoles high-tech et les tunnels de Cu Chi.



La ville compte 366 sites capables de développer des produits touristiques, de quatre groupes principaux que sont le tourisme naturel, culturel matériel et immatériel et celui associé aux ouvrages modernes. Jusqu’à présent, ce secteur, en collaboration avec les entreprises, a déployé plus de 40 programmes touristiques dans les arrondissements et districts.

La société Anh Viet Hop on Hopoff Vietnam propose des lignes de bus autour de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Au cours des 6 derniers mois de 2023, le secteur touristique municipal se concentrera sur la mise en œuvre de la Stratégie de développement touristique jusqu'en 2030, continuera à mettre en œuvre le projet de développement du tourisme intelligent au cours de la période 2021 - 2025. Le secteur accélèrera l'achèvement de sa base de données sur le tourisme et le projet d'intégration des informations sur les services touristiques. En particulier, le Service municipal du Tourisme se concentre sur l'organisation d'une variété d'activités et d'événements clés, notamment le 1er Festival de la rivière, la 17e Foire internationale du tourisme, le Semaine du tourisme 2023...



Dans le domaine de la coopération touristique, la ville continue de promouvoir l'efficacité des liens touristiques régionaux avec les provinces et les villes.



L'accent est mis sur le programme de coopération pour le développement du tourisme entre Ho Chi Minh-Ville et 13 provinces et villes du delta du Mékong. En outre, le Service municipal du Tourisme renforce les activités de promotion touristique entre le Vietnam et Ho Chi Minh Ville à l'étranger sur certains marchés clés tels que Singapour, les États-Unis...- VNA