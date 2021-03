Des visiteurs au Musée. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La SARL de développement des parcs de logiciels de Quang Trung (QTSC) a officiellement ouvert le 15 mars un musée présentant des produits et solutions sur la technologie de l’information.

Le musée QTSC se situe au parc des logiciels de Quang Trung, dans le 12e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville. D’une superficie de 220m², il a nécessité un investissement de 5 milliards de dongs.



On y trouve des souvenirs, des images sur les 20 ans de développement du parc des logiciels de Quang Trung, de nouveaux produits et solutions technologiques étudiés et développés par QTSC tels que système de surveillance et d'exploitation du parc de Quang Trung, solutions technologiques pour la transformation numérique, applications technologiques pour l'éducation, la santé, la production et la vie,…



En particulier, le musée réserve un espace où les visiteurs peuvent expérimenter de manière interactive les nouvelles technologies et tendances technologiques dans le monde telles que intelligence artificielle (IA / ML), technologie de réalité virtuelle VR / AR, robotique, impression 3D, Big Data / Data Analytics, Edtech / Agritech / Fintech (technologie éducative, agricole, financière) ...

Le musée a également pour objectif d'attirer des visiteurs étrangers : délégations d'affaires, diplomates, associations et universités internationales… -CPV/VNA