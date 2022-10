Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, lors de la cérémonie d'ouverture de la Semaine. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une Semaine des affaires Vietnam – République de Corée a débuté le 31 octobre à Ho Chi Minh-Ville.



Cet événement est organisé par le Consulat général de République de Corée à Ho Chi Minh-Ville et le Service municipal des Affaires étrangères. Il se poursuit jusqu’au 2 novembre, se concentrant sur les activités commerciales nouées entre les entreprises (B2B) dans les domaines des technologies respectueuses de l'environnement, de la ferme intelligente, de la santé intelligente, etc.



Selon Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, cette Semaine des affaires Vietnam – République de Corée est une opportunité pour les entreprises participantes de présenter leurs produits et technologies, de partager des informations et de nouer des liens de coopération. -VNA