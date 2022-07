Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - En tant que centre économique, culturel, éducatif, scientifique et technologique du pays, Ho Chi Minh-Ville occupe une position importante dans les liens entre le Vietnam et les Etats-Unis, a affirmé Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de la ville.

Prenant la parole lors d’une cérémonie de célébration du 246e anniversaire de la Fête nationale des États-Unis, organisée le 12 juillet par le consulat général des Etats-Unis à Ho Chi Minh-Ville, le responsable de la ville a souligné : «La ville détermine que la coopération de haute technologie, la transformation numérique et les énergies renouvelables sont toujours les principaux contenus d'échange entre Ho Chi Minh-Ville et ses partenaires américains. ». La ville continue de prêter attention et de s'engager à créer des conditions favorables pour que les entreprises étrangères, y compris les entreprises américaines, investissent et fassent des affaires dans la ville.

A propos de la prochaine visite de travail du président du Comité populaire de la ville Phan Van Mai aux États-Unis, Vo Van Hoan a souligné que cette visite contribuerait à resserrer les relations de coopération, notamment dans l’économie, entre Ho Chi Minh-Ville et les Etats-Unis en particulier, et entre le Vietnam et les Etats-Unis en général.

Marc Knapper, ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam, a déclaré que le consul général des Etats-Unis à Ho Chi Minh-Ville s'était engagé à renforcer et à promouvoir l'amitié et le partenariat entre les deux pays. Au cours des 27 dernières années, les Etats-Unis et le Vietnam ont renouvelé leurs relations en travaillant ensemble pour relever des défis communs.

Les Etats-Unis et le Vietnam travaillent en étroite collaboration pour faire avancer des objectifs communs en matière d'économie, de sécurité sanitaire, d'environnement et d'éducation, et pour soutenir un Vietnam fort, indépendant et prospère. Les Etats-Unis soutiennent la défense par le Vietnam de sa souveraineté en air, sur terre, sur mer et maintenant dans le cyberespace et sont inébranlables dans leur engagement à continuer de régler les conséquences de la guerre.

Les États-Unis et le Vietnam poursuivent conjointement les objectifs de lutte contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant l'efficacité de l’utilisation énergétique, a déclaré l'ambassadeur américain.

Au centre de la pandémie de COVID-19, les deux pays se sont soutenus en tant qu'amis, se sont entraidés en matière d'équipement médical, de vaccins et d'assistance technique, a-t-il conclu. - VNA