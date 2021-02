Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville vient de soumettre au Comité populaire municipal le projet de développement du tourisme intelligent pour la période 2020-2025 et vision 2030, dans lequel la grande priorité est la mise en place d’une plate-forme d’expérience numérique.

Au site touristique "Un moment du Vietnam" dans le district de Cu Chi, en banlieue de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ces dernières années, le secteur du tourisme a connu une croissance encourageante et est devenu un des principaux piliers de l’économie de Hô Chi Minh-Ville. Selon les statistiques, en 2019, le nombre de visiteurs s’est élevé à 41 millions, dont 8,6 millions d’étrangers, soit environ 50% des voyageurs internationaux recensés dans le pays. Le chiffre d’affaires du secteur a atteint 140.000 milliards de dôngs. Actuellement, la ville compte 1.250 voyagistes, dont 650 tour-opérateurs internationaux, et 5.200 guides touristiques.Le secteur a désormais identifié les applications des technologies de l’information comme l’une des solutions novatrices pour améliorer sa compétitivité. Les principes du tourisme intelligent consistent à rehausser l’efficacité de la gestion des ressources, maximiser la compétitivité et assurer le développement socio-économique durable.Mise en valeur des patrimoines culturelsEn effet, le tourisme intelligent permet d’augmenter l’interaction entre les clients et les entreprises, de rendre plus pratiques la recherche d’informations sur les services et le paiement. Il est désormais une composante indispensable d’une ville intelligente."Depuis 2018, Hô Chi Minh-Ville expérimente une application de tourisme intelligent sur les systèmes d’exploitation mobiles IOS et Android pour fournir des informations et des images de la ville aux touristes. Après plusieurs améliorations, ce logiciel est de plus en plus perfectionné", a informé Bùi Ta Hoàng Vu, ancien directeur du Département municipal du tourisme.Le projet de développement du tourisme intelligent propose de nombreuses méthodes pour aider les visiteurs à profiter des meilleurs services ainsi que promouvoir les valeurs culturelles, patrimoniales et la beauté du Vietnam. Il se concentre sur trois volets intelligents : expérience (smart experience), écosystème d’affaires et destination.Concrètement, le "smart tourism" est construit sur la base de la recherche et de l’application de nouvelles technologies telles que réalité virtuelle, intelligence artificielle et Internet des objets, exploitation et analyse des données massives (Big data) ainsi que technologie de réalité augmentée.Reconnaissant la nécessité de développer un écosystème de tourisme intelligent dans la ville, Nguyên Thiên Nhân, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que "si la ville veut achever son système de tourisme intelligent, elle devra mobiliser la participation des entreprises dans la collecte des données. Particulièrement, les politiques de développement du secteur tiennent compte des intérêts des habitants". En outre, la ville prête une grande attention au développement du "réseau de transport intelligent" pour faciliter le déplacement des visiteurs et des habitants."Maintenant, les technologies de l’information sont appliquées dans la gestion de 26 services publics et le traitement des documents", a informé Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.Nécessité de gros investissements