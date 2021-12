L’hôpital de campagne Nº12 devient unité dédíée au variant Omicron. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Hô Chi Minh-Ville a officiellement confié le traitement de la nouvelle souche Omicron à l'hôpital de campagne N°12. Ce sera l’unité médicale en charge de recevoir, dépister et traiter les patients infectés par le variant Omicron du COVID-19.L'hôpital de campagne N°12 est situé dans la zone résidentielle de Thu Duc. Il dispose de 4.000 lits pour recevoir les cas positifs détectés. Nguyên Thi Huynh Mai, représentante du Service municipal de la santé, a déclaré : "Le Service de la Santé de la ville a décidé de choisir l’hôpital de campagne 12 puisque celui-ci a parfaitement rempli sa mission lors de la dernière vague de contamination. De plus, étant actuellement vide, il dispose de la place et du personnel nécessaires pour faire ce travail".Actuellement, 45 médecins de l'hôpital dermatologique y ont affectés. Le docteur Nguyên Trong Hao, de l’hôpital de campagne N°12 explique : "Pour cette nouvelle souche, nous avons établi 2 zones distinctes, dont une zone d'accueil des personnes ayant des facteurs à risque, principalement des voyageurs. Après le séquençage du gène, ces personnes positives seront transférées dans une deuxième zone pour le suivi des soins et du traitement". Les ressources humaines actuelles de l'hôpital comprennent les services cliniques et d'urgence, en particulier une équipe de réanimation intensive très expérimentée.Le secteur de la santé a déclaré qu'il était prêt à faire face à tous les scénarios de développement du variant Omicron. Cependant, le nombre de nouveaux cas causés pa la souche Delta continue de se propager rapidement ces derniers temps. La prudence doit toujours être de mise, avec le respect de la doctrine dite des 5k pour se protéger, protéger sa famille et la communauté. - CVN/VNA