Ho Chi Minh-Ville (VNA) – S’adapter en toute sécurité à l'épidémie, stimuler la reprise de la production et stabiliser la vie des habitants constitue la grande détermination politique de l’organisation du Parti et de l'administration de Ho Chi Minh-Ville depuis le début de 2022. Cette détermination a aidé la ville à reprendre rapidement sa croissance et à maintenir sa position de locomotive économique du pays.

Selon Le Thi Huynh Mai, directrice du Service municipal du plan et de l'investissement, depuis sa reprise de ses activités à partir du 1er octobre 2021, Ho Chi Minh-Ville se concentre sur les activités de relance économique. Vers la fin du mois de mars dernier, 100% des entreprises dans les parcs industriels et les zones franches reprennent déjà leurs activités et de plus de 90% de celles hors des zones industrielles font aussi de même.

Les résultats de la reprise économique de Ho Chi Minh-Ville sont clairement illustrés via des chiffres. Après une forte baisse de croissance aux troisième et quatrième trimestres de 2021, respectivement de 24,97% et 11,64%, l'économie de la ville a maintenant connu une croissance positive.

Le taux de croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) au premier trimestre de 2022 était de 1,88 % en variation annuelle. La recette budgétaire a atteint 121.037 milliards de dongs, en hausse de 9,41 % et l'indice de la production industrielle de la ville a connu une augmentation de 1,04% sur un an. En particulier, le tourisme est l'un des domaines où la reprise est la plus impressionnante. La ville a organisé de nombreuses conférences pour connecter le tourisme intérieur, promouvoir la relance du tourisme étranger.

Des signaux positifs de reprise dans de nombreux domaines montrent que Ho Chi Minh-Ville est sur la bonne voie. A l'heure actuelle, l'énergie de rétablissement des entreprises et des habitants de la ville est énorme.

Pour régler les difficultés et maintenir la croissance et la relance après l'épidémie de COVID-19, il est nécessaire de se concentrer sur l'amélioration de l'environnement de l'investissement et des affaires, a souligné Phan Van Mai, président du Comité populaire municipal. En outre, il faut intensifier les activités de promotion de l’investissement notamment dans les projets de pointe comme la construction d'une ville intelligente pour la période 2017-2025 et la création et le développement de la zone urbaine à l’Est de la ville sur la période 2020-2025 .

Selon Nguyen Van Nen, secrétaire du Comité municipal du Parti, la forte reprise de la ville avec une bonne croissance au premier trimestre de 2022 après des mois de stagnation à cause de la pandémie constitue une preuve de la détermination et des efforts de l’organisation municipale du Parti, des dirigeants, de la population et de la communauté des entreprises. -VNA