Dans un supermarché à Hô Chi Minh-Ville . Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) de Hô Chi Minh-Ville en février a augmenté de 1,19% par rapport au mois précédent, selon l'Office municipal des statistiques.

Selon l'Office municipal des statistiques, parmi les groupes de marchandises référencés, ceux ayant connu une hausse mensuelle sont : Logements et matériaux de construction, 2,06%, restaurants et services d'alimentation, 1,35%, transports, 1,68%, boissons et tabac, 0,41%, vêtements, chapeaux et chaussures, 0,35%....

Cette augmentation s’explique par l’achèvement du programme de soutien des prix de l'électricité et des factures d'électricité pour les clients touchés par les impacts du COVID-19 et la hausse des prix des alimentations, vivres, des services du transport à l’occasion du Têt traditionnel.

En revanche, deux groupes ont connu une baisse: "Médicaments et services liés à la santé" (-0,05%), "Éducation" (-0,01%).

Le prix de l'or a enregistré une augmentation mensuelle de 1,10% pour rapport au mois précédent et de 28,27% en glissement annuel. En même temps, le cours du dollar américain a augmenté de 0,02% sur un mois. -VNA